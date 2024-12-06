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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，事後雖火速刪貼文，但仍引發輿論譁然。對此，前民進黨員蘇煥智推測，小編應該也是揣摩立院黨團主流派系成員意見的心態，才寫下的Po文。民進黨團在韓國一宣佈戒嚴時，就在社群平台發文稱：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次」，引發爭議，後來悄悄刪文。民進黨團隨後又發聲明，「民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團僅轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。」對此，蘇煥智在臉書發文表示，立院民進黨團這份看似挺韓國總統尹錫悅戒嚴的Po文，可以解釋為「小編」民主素養及見識的淺薄，不過小編應該也是揣摩立院黨團主流派系成員意見的心態，才寫下的Po文，「尹錫悅幹的蠢事，在台灣是否可能發生？如果以民進黨過去這九年的演變，領導者活在自己的小圈圈，這種蠢事也不是不可能發生！」