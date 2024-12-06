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▲論壇PTT上有自稱陳梅慧友人發文，質疑陳梅慧死因不單純，目前網路上也盛傳有關陳梅慧死因的「陰謀論」。（圖／翻攝畫面）

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日從台中地檢署開完庭，北返途中在國道發生車禍，不幸身亡，網路也掀起一波「死因不單純」的陰謀論。對此，最高檢察署回應，目前已蒐集相關資料分案，並於今(6日)早上請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。最高檢察署今天表示，有關媒體報導「XREX交易所」分析師陳梅慧車禍致死一案，相關疑義國人關切，最高檢蒐集資料分案，今天早上已請新竹地檢署指派檢察官成立專案小組，盡速釐清車禍致死案情。PTT上也有一名自稱陳梅慧友人發文，指稱陳小姐是我生平最敬重的朋友，且車禍案件疑點重重，他懷疑恐有「內情」，並稱「國內取回虛擬貨幣紀錄的詐騙案全部都有她經手、立院去年編列追幣軟體預算給刑事局她促成的，多年來不眠不休不求名利，為何有這樣的結局？且半夜高速公路沒車追什麼屁撞？」質疑死因不單純。最高檢察署檢察總長邢泰釗指出，今早已將國人相關意見，彙整發交臺灣新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組，詳予調查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心，並請臺灣新竹地方檢察署儘速將調查結果陳報臺灣高等檢察署及最高檢察署。