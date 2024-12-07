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▲紅遍全球的BLACKPINK儘管今年只上傳巡演的幕後花絮，以及8週年的影片，但依舊取得YouTube收益第一名的好成績。（圖／取自BLACKPINK X）

▲(G)I-DLE今年推出的歌曲獲得廣大粉絲喜愛，也成功收穫Kpop偶像YouTube收入排名第二名的好成績。（圖／取自(G)I-DLE X）

▲BTS在軍白期間準備許多專輯、綜藝給粉絲，除了維持住既有的粉絲外，同時還吸引許多新的粉絲加入。（圖／取自BTS X）

▲捲入經紀公司內鬥的NewJeans成績依舊不錯，YouTube收益約683韓元（約新台幣15億）。（圖／NewJeans X）

▲SEVENTEEN出道多年還是維持一年回歸2次，今年更突破自我與國際知名DJ卡利合作。（圖／取自SEVENTEEN X）

▲今年aespa可以說是在女團市場中獨佔鰲頭，還在年末頒獎典禮中拿下許多大賞。（圖／取自aespa X）

▲ENHYPEN近期人氣急速上升，更獲得今年海外巡演票房第一名的佳績。（圖／取自ENHYPEN X）

▲IVE人氣爆棚，更推出英文單曲〈All Night〉，成功攻佔歐美市場。（圖／取自IVE X）

▲LE SSERAFIM雖然在科切拉音樂節後獲得不少負面批評，但在全球的人氣依舊居高不下。（圖／取自LE SSERAFIM X）

▲IU是唯一入榜的SOLO歌手，今年發行的〈Love Wins All〉也獲得很好的成績。（圖／取自IU X）

美國雜誌《富比士》日前公布2024年韓國YouTube名人收入排行榜，《NOWnews今日新聞》也幫您整理出前10名榜單，包含人氣女團BLACKPINK、(G)I-DLE、NewJeans、aespa、IVE、LE SSERAFIM，人氣男團BTS、SEVENTEEN、ENHYPEN，以及SOLO女歌手IU。其中BLACKPINK頻道今年只發佈過去演唱會的幕後花絮，以及8週年影片，不過因為之前的影片觀看次數持續上升，穩居收入排行第一名的寶座。2024年韓國YouTube名人收入排行榜第1名就是超人氣韓國女團BLACKPINK，YouTube總觀看次數371億，粗估收益約1290億韓元（約新台幣29億）。雖然今年官方頻道只更新巡演《BORN PINK》的幕後花絮，以及8週年紀念影片，但是過往推出的歌曲以及練習室影片觀看量都還在持續上升中，4人的魅力不可抵擋。第2名則是每次回歸都創造名曲的(G)I-DLE ，YouTube觀看次數56億，粗估收益約860億韓元（約新台幣19億9千萬），從超霸氣的〈super lady〉到充滿美式夏日色彩的〈Klaxon〉都獲得大量關注，5個人更在MMA頒獎典禮上宣佈續約，讓粉絲超級開心。第3名則是進入軍白期的BTS，YouTube總觀看次數236億，粗估收益約823億韓元（約新台幣19億）。雖然還有5名成員還在軍中當兵，但成員在入伍前準備許多專輯、個人綜藝、紀錄片等給粉絲欣賞，已經退伍的成員Jin以及J-Hope更是馬不停蹄地推出新綜藝、專輯，反應也都很好。第4名則是捲入HYBE內鬥事件的NewJeans，YouTube總觀看次數39億，粗估收益約683韓元（約新台幣15億）。5月份推出的先行曲〈Bubble Gum〉先獲得很好的成績，主打歌〈How Sweet〉更是因為在台灣拍攝，在台灣也引起高度討論。第5名則是已經出道9年的SEVENTEEN，YouTube總觀看次數有62億，粗估收益約624億韓元（約新台幣14億）。即便已經是演藝圈老前輩，他們還是維持一年兩次的穩定回歸，4月回歸的〈MAESTRO〉更是全員化身暗黑指揮家，10月回歸的〈LOVE, MONEY, FAME〉還與國際知名DJ卡利合作，讓粉絲又驚又喜。第6名則是今年人氣爆棚的女團aespa，YouTube總觀看次數30億，粗估收益約383億韓元（約新台幣8.7億）。正規專輯主打曲〈Supernova〉也成為她們出道4年以來第8支破億的MV，今年也在年末頒獎典禮中拿下許多大賞。第7名是近期人氣急速上升的男團ENHYPEN，YouTube總觀看次數22億，粗估收益約301億韓元（約新台幣6.9億）。這是他們出道4年以來首次進榜，而他們也在今年海外巡演票房中獲得第一名，7月更是以第二張正規專輯《ROMANCE：UNTOLD》回歸，光是預售就有222萬張的亮眼成績。不過9月才剛結束第二次巡演的ENHYPEN，又立即展開第三次巡迴演出，密集的活動引起粉絲不滿，更希望公司可以把成員健康放在第一位。第8名則是3月才剛來台灣開完演唱會的IVE，YouTube總觀看次數24億，粗估收益約249億韓元（約新台幣5.6億）。年初與美國饒舌歌手Saweetie合作推出英文單曲〈All Night〉，成功攻佔歐美市場，4月以迷你專輯《IVE SWITCH》回歸，雙主打之一的〈Accendio〉MV上架短短一天就破千萬觀看，成績相當不錯。第9名則是LE SSERAFIM，YouTube觀看次數34億，粗估收益約227億韓元（約新台幣5.1億）。2月以迷你三輯《EASY》獲得超好成績，後續曲〈Smart〉在YouTube觀看次數更是突破1億，不過4月在科切拉音樂節表演不如預期，引起一些負面評價，儘管如此8月以迷你四輯《CRAZY》回歸，依舊在海外獲得很不錯的成績。第10名是SOLO女歌手IU，YouTube觀看次數31億8千萬次，粗估收益約220億韓元（約新台幣5億）。今年2月發行的〈Love Wins All〉獲得很好的成績，而她也在官方臉書發出手寫信表示，這首歌是獻給粉絲，感謝大家讓自己不再感到孤單。