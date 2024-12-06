我是廣告 請繼續往下閱讀

▲震驚全台寶林茶室6死中毒案，北市府將向業者請求984萬重症醫療墊付費。（圖／北市府提供）

今年3月底台北市信義區「遠百A13」寶林茶室發生邦克列酸食品中毒食物中毒事件，造成6死，33位患者人體檢體檢出邦克列酸，震撼全國。北市法務局今（6）日表示，其中一例外籍受害者身亡個案，經亡者家屬向法務局申請消費爭議調解委員會調解，已調解成立。此外，社會局亦已同步向寶林茶室及相關業者請求本事件由市府代墊984萬重症醫療費用。法務局長連堂凱表示，事件發生以來，法務局消保官依消保法請寶林茶室及相關業者與保險公司到市府說明，釐清案關產品責任險及公共意外責任險保單效力與承保範圍，收集彙整事件受害者團訟意願書送消基會及持續轉達家屬需求，委請消基會啟動團訟程序並將於近期起訴，法務局在檢方尚未偵結釐清責任歸屬前，持續積極邀集案關業者及其投保之保險公司到市府研商保險理賠等事宜。連堂凱表示，「申請市府調解程序」與「參與消基會團體訴訟」，二者皆是獨立程序，可雙軌進行，透過市府的調解程序可大幅縮短程序時間，不會影響已參加的團體訴訟進度。市府尊重每一位受害者的意願，並盡力給予協助，以利迅速、妥適、有效並多管齊下，保障與維護事件受害者及亡者家屬權益。法務局指出，本件調解申請案共召開4場調解會議，歷時3個月，在調解委員專業與積極排解及市府團隊的努力下，終協調達成共識並完成調解書簽署。而在達成調解共識前，因本事件為我國首例邦克列酸中毒死亡事件，且涉及百貨業者、美食廣場之保險責任分擔，故前後共計召開10餘場保險理賠爭議研商會議，並邀請政治大學葉啓洲教授列席，提供保險理賠上專業法律意見，使調解會議能逐步推進共識，進入實質調解方案研商。衛生局副局長李碧慧表示，7月邀集專家學者召開「研議判明寶林茶室食品中毒行政罰鍰可行性會議」，依衛生福利部食品藥物管理署公布之「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，會議決議本案可判定為由唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型產生之「邦克列酸」造成之食品中毒事件。後續由台北地檢署開立之相驗屍體證明書上亦已載明「死亡先行原因」為寶林茶室用餐後邦克列酸中毒。在多管齊下將所遇問題逐一拆解，促使客觀事證及官方文書能夠符合理賠文件需求，使保險公司在相關文件完備下，同意啟動相關理賠賠付機制，進行賠付金額與方式之協調，順利調解成立。社會局長姚淑文指出，針對龐大治療費用，市府基於人道考量，對於治療的急迫性及沉重自費醫療費用，由社會局召開重大災害民捐委員會向委員提案，爭取先行用本市重大災害民間賑災捐款墊付入住加護病房重症個案住院期間醫療自費項目費用。姚淑文表示，另針對外籍個案協助家屬緊急來台(包含父母親從國外來台，並於留滯期間支付相關食宿、機票費用)、部分個案醫療負擔及針對急難事由的個案提供生活經濟等相關扶助，積極媒合資源提供家戶約60萬元支付衍生出的相關費用。姚淑文提到，針對本案傷亡者發放慰問金共計24萬元，另運用本市重大災害民間賑災捐款協助先行代墊本案入住加護病房重症個案住院期間醫療自費項目費用約984萬，並已於10月25日向相關單位提起代位求償之民事訴訟，相關業者與保險公司已向本府表示將積極配合理算。姚淑文補充說明，每一位死亡家屬的家庭狀況都不一樣，甚至有些年齡是很重要的勞動人口群，經濟主要負擔者，每一位家庭對於賠償的想法確實不一致，如果進到調解過程會依照每一個家庭的狀況困難、經濟負擔情形，逐一跟保險公司說明，希望保險公司在未來後續調解、、求償的過程能做到社會關懷跟責任的問題，希望支付所有的費用。