我是廣告 請繼續往下閱讀

中國學生訪問團日前因復旦大學女同學祝賀「中國台北隊」獲得世界12強棒球賽冠軍，陸委會欲對馬英九基金會祭出行政處分，引起討論。對此，總統賴清德今（6）日在帛琉與媒體茶敘時回應，若涉及矮化台灣，甚至一手交流、一手共機、共艦擾台，不僅台灣人民不會接受，更違背了交流本意；對於後續處理，賴也說，台灣是民主法治國家，就交由主管機關依相關規定辦理。中國陸生訪團一名學生日前講了一句「中國台北」，引發爭議，陸委會主委邱垂正日前表示，後續會依照既有機制進一步做行政方面處分；馬英九基金會執行長蕭旭岑則呼籲陸委會高抬貴手，處分馬英九基金會恐造成寒蟬效應，「用一個女同學無心用語來擴大解釋、上升對立，造成其他民間團體不敢來台交流，請問賴政府是要阻斷兩岸交流嗎？」賴清德訪友邦行程即將結束，預計今日晚間抵台，他中午與媒體茶敘時回應，這趟出訪大家一路上應該都能看到、聽到，「國際社會稱呼我們是中華民國、中華民國台灣或是台灣」，他在520就職演說中已提到，「不論是自己或國際友人稱呼我們是台灣中華民國、台灣或中華民國，都是我們國家的名字」，相信這次出訪大家都能親自感受到。賴清德強調，台灣希望兩岸能展開健康有序的交流，但若涉及矮化台灣，甚至一手交流、一手共機、共艦擾台，不僅台灣人民不會接受，更違背了交流的本意，但這次看到台灣有許多熱愛民主的年輕人站出來表達立場，且願意以民主來交流，這就是民主台灣的可貴。賴清德提到，至於後續該如何處理，因為台灣是一個民主法治的國家，就交由主管機關依相關規定來辦理。