我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士近期苦吞5連敗，今天要對上西區第2的火箭，賽前傳出兩位當家球星Stephen Curry和Draymond Green因傷無法出賽，恐怕要終結對陣火箭的14連勝紀錄，賽前勇士教頭Steve Kerr表示，此舉是為了保護兩人能打更久。Curry本季因膝傷多次缺席，今天再度因兩側膝蓋傷勢管理高掛免戰牌，Green則是左小腿緊繃，儘管賽前核磁共振檢查結果正常，仍謹慎看待連續第2場休兵。而賽前被傳出右腳踝不適的Andrew Wiggins今天照常出賽。賽前Kerr解釋，Curry的膝蓋最近幾週一直有些問題，不能讓他帶傷連續出賽，Green的情況也類似，「訓練團隊的目標是幫助他們渡過這個階段，以確保他們在整個賽季能打更多的比賽，而不是因為傷病錯過幾週的時間。」對於近期的5連敗，Kerr坦言球隊狀態有些下滑，但都輸在10分以內，也保持樂觀將輸贏分成一週一週來看，這禮拜輸了第一場，但目標是贏下接下來的3場，也對球隊仍保有信心，「我非常喜歡這支球隊，對目前的狀況感到滿意。」勇士本季一度衝上西區榜首，但近期5連敗讓他們排名下滑到西區第6，今天在主場迎戰火箭，力拼對戰跨季15連勝，勇士上一次敗給火箭已經是2020年2月20日了。本季上一次交手在沒有Curry的情況下，打到延長賽以127：121險勝。