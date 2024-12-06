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即將迎接2025年到來，國際信用卡組織也相繼公布最新持卡人專屬權益，其中源自日本的JCB，新年度大幅著重台灣持卡人在日韓旅遊的優越性，同步加碼國內日式美食優惠，包括預訂全球飯店折8%起，購買日韓機票享9折起，日本刷卡達標再送機場接送，飯店下午茶優惠名額大增200組，在日系品牌餐廳用餐折50元，每月登錄可享星巴克指定飲品半價，亦持續提供悠遊聯名卡自動加值10%回饋。隨著鄰近的日韓旅遊熱潮不斷，其文化、美食、購物和觀光魅力，也成為國人旅遊首選，JCB明年度也大幅著重台灣持卡人在日韓旅遊的優越性，同步加碼國內日式美食優惠，新增合作包括OTA網路旅遊服務平台Agoda、Hotels.com，日本原生高品質連網服務Nippon SIM日韓上網卡/eSIM，國內指定日系人氣品牌如台灣壽司郎、一風堂等道地日料餐廳；飛日韓最多航點的台灣虎航、探索各地玩樂體驗的Klook、五星飯店住宿與美饌、貴賓機場接送、免費機場貴賓室使用、星巴克、悠遊自動加值服務等各項獨家優惠。在時勢所趨帶動OTA旅遊電子商務化之下，自2025年1月1日起至12月31日止，前往日韓旅遊只需拿出JCB卡，從訂房、訂機票、機場接送、選購行程、買出國漫遊網卡都能開心享折扣，更有免費機場貴賓室使用，而且目前JCB在台灣最高級別卡種為極緻卡，極緻卡可使用晶緻卡、極緻卡所有服務。1、新增於Agoda專屬網頁預訂全球飯店享最高7%優惠。2、在Hotels.com專屬網頁預訂全球飯店享最高8%優惠。3、在台灣虎航專屬購票頁面購買台灣出發至日本、韓國來回機票，可享票價最高10%OFF優惠與免費選位。4、機場接送增額500組與新增乘車券服務，只要購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿3萬元並依活動辦法預要約成功，享接機或送機1次免費，每月限量1500名。另外，指定期間於日本境內實體店面消費滿額登錄成功，享接機或送機乘車券服務，每月限量500名。5、在Klook消費「日韓旅遊商品」單筆滿4000並輸入指定序號，綁定JCB晶緻等級以上信用卡或簽帳卡支付即可現折600元，每月限量1000組。6、透過指定網頁購買指定電信日韓漫遊方案可享優惠價，每月限量300名，於Nippon SIM官網購買日韓SIM卡/eSIM可享20%及台日免運優惠。1、五星飯店住宿增額5組，只要指定活動網頁登錄並完成五星飯店住宿預約，可享專屬優惠價，每月限量75組，配合飯店有JR東日本大飯店 台北、北投晶泉丰旅、台北士林萬麗酒店、台南晶英酒店、墾丁凱撒大飯店、礁溪晶泉丰旅、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店等。2、貴賓機場接送增額與新增乘車券服務，只要購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿3萬元，並依活動辦法預約成功，享尊榮車款接機或送機1次免費，每月限量150名。另外，指定期間於日本境內實體店面消費滿額登錄成功，享尊榮車款接機或送機乘車券服務，每月限量50名。3、於Klook消費「日韓旅遊商品」單筆滿4000元並輸入指定序號，綁定JCB極緻卡支付即可現折800元，每月限量250組。4、購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿3萬元並至指定活動網頁登錄成功，憑序號即可免費享有指定桃園機場環亞機場貴賓室尊榮禮遇3小時使用，每月限量150名。備受好評的美食禮遇在新年度有感升級，晶緻卡五星饗宴優惠，每週名額從500增至700組，全新加入的「食在日系」體驗，讓持卡人不出國也能一嚐人氣的日本國民美味，快來跟著JCB味蕾大解放，搶鮮國內美食美饌。1、獨享五星饗宴增額200組，依活動辦法預約，享全台超過十間指定餐廳平日下午茶「兩人同行6折」優惠，每週限量700組，配合餐廳有台北老爺酒店Le Café咖啡廳、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北喜來登大飯店十二廚、漢來海港餐廳等。2、新增獨享禮遇「食在日系」，依活動辦法登錄並取得優惠序號，於指定店家消費可折抵交易金額50元。配合日系品牌店家：台灣壽司郎、一風堂等，每月限量10000名。極緻卡：1、尊榮禮遇五星美饌晚宴，透過指定管道預約成功，享全台指定五星級飯店平日晚餐「兩人同行6折」優惠，每週限量60組，配合飯店有JR東日本大飯店 鉑麗安全日餐廳、大倉久和大飯店 歐風館自助餐廳、台北老爺大酒店 Le Café 咖啡廳、台北美福大飯店 彩匯自助餐廳、台北寒舍艾美酒店 探索廚房、台北喜來登大飯店 12廚、台中林酒店 森林百匯、高雄萬豪酒店 豪享自助餐廳、義大皇家酒店 星亞自助餐廳等精選五星級飯店指定餐廳。JCB月月「萬份」有禮，為持卡人精選咖啡好夥伴與通勤神隊友，所到之處盡享好康優惠，從早開始讓每一天都累積出簡單的幸福感，用微笑加值滿滿活力。1、獨享星巴克優惠，憑登錄成功取得之優惠序號享星巴克指定飲品（大杯那提/大杯焦糖瑪奇朵/大杯美式/大杯巧克力可可碎片星冰樂/大杯醇濃抹茶那堤/大杯蜜柚紅茶/大杯福吉茶那堤，擇一）半價優惠，每月限量10000名。2、獨享悠遊自動加值優惠，專屬活動網頁登錄成功並依活動辦法取得自動加值金10%回饋活動資格，每卡每月最高回饋50元，每月限37000卡。