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遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠、同樣也是台股股王的信驊昨（5）日公告11月營收為新台幣6.81億元，雖然月減0.7%，但還是寫下歷史同期新高，年增高達99.1%；累計前11月營收也來到新台幣57.23億元，年增103.54%。信驊11月合併營收為新台幣6.81億元，月減0.7%、年增99.1%；累計今年前11月合併營收達新台幣57.23億元，較去年同期成長103.5%。展望明年，AI伺服器BMC出貨占比有望從15%提升至25%，長期來看，用於AI伺服器的BMC數量將超越通用型伺服器，整體展望樂觀。法人估只要12月營收持續維持好表現，全年將有機會挑戰六個股本，明年儘管競爭對手將逐步打入BMC市場，信驊仍維持領導地位、對其影響不大。針對第四季展望，信驊董事長林鴻明日前表示，第四季表現約與上季持平，有機會優於上季，明年將是更好的一年，AI伺服器將扮演主要成長動能，由於通用型伺服器BMC今年出貨已大增，明年應與今年持平，但AI伺服器BMC出貨相當強勁，今年AI伺服器BMC營收比重約15%，明年可放大到20-25%，有助帶動整體平均單價（ASP）提升，明年營運可持續成長。就整體伺服器市場發展來看，林鴻明表示，今年通用伺服器市場需求成長非常快，明年依據客戶回饋，整體通用伺服器需求大致與今年相當，主要因今年基期較高，加上2025年AI伺服器持續快速成長，會壓抑通用伺服器需求。針對AI伺服器領域，林鴻明則是正向看待，預期明年是更好的一年，很多客戶AI伺服器資本支出增加，持續對信驊拉貨，有望帶動信驊現有BMC產品「AST2600」營收占比從今年的60%提升到80%至85%，信驊也會持續與客戶合作下世代產品。針對明年全球AI伺服器市況，林鴻明看好，由於市場需求持續成長，將帶動信驊AI伺服器相關營收占比持續提升，預期將由今年的約15%，提升到20%至25%，未來幾年mini BMC比重也會比現在更高。不僅如此，外資也點讚信驊。美系外資出具最新報告，指出AI主題仍然是2025年的關鍵焦點，並點名台積電、聯發科以及信驊為最受青睞的個股，給予台積電目標價1320元、聯發科目標價1490元，以及股王信驊目標價5500元，三檔個股均維持「買進」評等。