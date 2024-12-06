我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇近幾年在自由市場上大灑銀彈，目前已經有多達7名球員在合約中有延遲付款條例，總額以經達到10億美元（約合320億新台幣）。大谷翔平也在今日接受《今日美國》記者Bob Nightengale訪問時，首度談到道奇延遲支付的方案，並直言，「這已經超出我的預期，但這是一件很有意義的事。」道奇在今年休賽季簽下Blake Snell與和金手套工具人Tommy Edman達成延長續約後，陣中包括Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平、Will Smith 與去年簽下1年合約的Teoscar Hernandez，共計有7位選手的合約中有延遲付款條例，總額高達10億美元（約合320億新台幣），其中大谷翔平去年休賽季簽下的7年10億美元的合約中，就有多達6.8億美元（約合新台幣220億）為延遲付款。大谷翔平在受訪時回憶起簽下這份合約時，「對雙方來說是一件很有意義的事，當時道奇承諾會打造最好的陣容，來打贏世界大賽，某種程度上我們都履行彼此間的承諾。本賽季道奇除了花費1億美元（約合新台幣32億）修建球場，更在自由市場上投入更多銀彈，我們每個人都為道奇的勝利用盡全力，這是一件很有意義的事。」值得一提，大谷翔平因為有多達6.8億美元的薪資為延遲支付條款，使得道奇在去年能夠與王牌Tyler Glasnow和山本由伸，分別達成5年1.36億美元（約合新台幣44億），與12年3.25億美元（約合新台幣100億）的合約。談到大谷翔平的合約，道奇棒球營運總裁Andrew Friedman則表示，「從認識大谷翔平的第一天，我就知道能夠得到他有多麽的重要，我們理解他的價值。」道奇營運副總裁Lon Rosen則說道：「我從事這個行業已經40年了，我看過無數運動員或名人很受歡迎，但影響力絕對沒有大谷翔平來的優異，我知道大谷翔平在日本很受歡迎，今年有80％到90％的日本遊客來到洛杉磯時，都會來到道奇球場。」對於自己帶給道奇球團，甚至整個棒球圈的效益，大谷翔平透露，「我很感激，感謝我現在擁有的一切，每個人都支持我，話雖如此，但我仍繼續專注在棒球，讓自己變得更好，把一切心思盡我所能的都放在球場賞，期盼棒球在任何國家受歡迎的程度能一直增加。」