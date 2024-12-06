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韓國總統尹錫悅戒嚴風波未平，其所屬的執政黨「國民力量黨」，黨魁韓東勳6日警告，綜合種種情況來看，他認為必須盡快將尹錫悅停職，以免導致國家、國民面臨更大危險。根據《韓聯社》報導，韓東勳6日在該黨最高委員會會議上透露，可靠的消息來源指出，尹錫悅在宣布戒嚴當天，曾指示其高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄，以「反國家勢力」的名義，抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。韓東勳並踢爆，呂寅兄還曾計畫將逮捕的政治人士，關押在果川市羈押場所，因此若讓尹錫悅繼續履行總統職務，他很有可能再次採取緊急戒嚴等「極端行動」，從而導致國家和國民陷入更大的危險。在這之前，韓東勳曾表示，雖然他不贊同尹錫悅戒嚴，但仍會阻止彈劾案在國會通過，要求尹錫悅退黨；時隔才一天，韓國執政黨方向似乎有開始轉變的跡象，從要求他退黨變成停止履行總統職務。除此以外，國民力量黨議員趙慶泰，6日在國會見記者時，直言尹錫悅宣布戒嚴本身就是違憲、違法的，必須盡快停止尹錫悅的總統職務，被問及國會是否應該提前到今天召開全體會議、表決彈劾案時，他回應稱：「是的，越快越好。」分析認為，韓東勳等人的立場轉變，是在確認尹錫悅曾試圖於戒嚴期間，逮捕主要政治人物後做出的，被視為執政黨已開始有倒戈甚至贊成彈劾的跡象，儘管黨內的親尹派主張應該核查清楚、謹慎應對彈劾案。根據韓國相關法律規定，彈劾動議需獲全體300名國會議員2/3贊成、即200名議員，意味需要至少8名國民力量黨議員倒戈，動議才能通過；而一旦動議獲批，尹錫悅的總統職務將立即暫停，直至憲法法院針對彈劾案做出裁決。韓國「軍隊人權中心」6日召開記者會時更披露，軍中發現政府可能二度戒嚴的跡象，因為不只一支陸軍部隊收到「指揮官緊急召集待命指示」，要求在8日前（尹錫悅彈劾案預定表決的隔天）禁休待命。《韓民族報》6日也報導稱，韓國最大在野黨「共同民主黨」的議員們，也收到有關再次戒嚴的通報，黨內將召開緊急會議，會守在國會議場待命，嚴防尹錫悅再度偷襲。