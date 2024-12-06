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▲每年的櫻花季，武陵農場園區及週邊道路進行人車管制。（圖／武陵農場提供，2024.12.04）

▲花季置身武陵農場，有到日本賞櫻的氛圍，每年吸引大量遊客上山。（圖／翻攝武陵農場提供，2024.12.06）

每年賞櫻季總是擠滿人潮的台中市和平區武陵農場，明年櫻花季原規劃從2月10日起至2月23日共14天，期間進行交通管制。惟日前與公路總局召開協調會時，被提醒2月8、9日為寒假尾聲，考量許多人可能在寒假尾聲於管制期前衝一波，導致人車大量湧入、塞爆山路，今天宣布將管制期提前2天至2月8日，結束日期一樣是2月23日，不再延長。台灣民眾熱愛賞櫻，海拔超過1750公尺的「武陵農場」，堪稱全台最有人氣的賞櫻熱門景點。最知名的5大櫻花打卡點包括醫療站前櫻花「紅粉佳人」、兆豐茶園區「櫻花群」、櫻桃楓林區「櫻花秘境」、南谷桃花莊「櫻花群」、更有綿延長達3公里「櫻花步道」。往年每日只限6000遊客入場觀賞的武陵農場櫻花季，無論住宿訂房或露營，總是一開放就秒殺，「2025武陵農場櫻花季」管制期間，原本規劃明年2月10日至2月23日共14天，11月1日上午8:30準時開賣櫻花季2月份網路訂房，2分鐘便秒殺。武陵農場櫻花季期間，除了旅宿（含露營）武陵農場的遊客、購買團體入園票，搭乘公共運輸工具遊客，一般遊客禁止駕駛車輛入園；但騎重機、機車或腳踏車民眾，仍可於規定區域停妥後，於園區入口購買門票後入園參觀。農場每日入園人數有6000人管制，以今年為例，平日團體遊客限制1600人、搭乘公共運輸工具的遊客2600人；假日團客最多1000人、搭乘公共運輸工具遊客最多3200人，所有欲入園遊客必須出示武陵農場發放的車輛通行證，始得駕駛車輛入園，團客也須有公共運輸業者提供的車票，證明是團體遊客，才能進去武陵農場賞櫻。武陵農場提醒，明年櫻花季共16天；非管制期間可多加利用電子門票購票入場、以利人潮分流。農場收費票亭24小時營業，遊客可規劃提早入場，避免尖峰時刻入場人車擁擠，影響旅遊品質。