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▲高雄憲兵隊官兵與後憲，用捐血實際行動來慶祝憲兵節。（圖／記者莊全成攝，2024.12.06）

▲高雄憲兵隊與後備憲兵協會號召200多人，共募集到5萬CC鮮血。（圖／記者莊全成攝，2024.12.06）

國防部憲兵指揮部為慶祝12月12日的「憲兵節」並響應「捐血月」活動，憲兵指揮部攜手台灣血液基金會，發起全國性捐血行動「熱血公益行，等您來憲愛」，邀請現役憲兵官兵及全國各地後備憲兵荷松協會熱情參與，為社會注入源源不斷的生命力量。今（6）日上午，高雄憲兵隊與高雄市後備憲兵協會於大樂購物中心共同舉辦盛大的捐血公益活動。活動由高雄憲兵隊上校隊長李金峰與後備憲兵協會理事長蔡泰郎共同主持，並邀請南區會長顏俊章、榮譽總會長蔡國司等多位幹部共襄盛舉。現役憲兵與後備憲兵攜手合作，展現「民眾之褓、軍伍之師」的核心價值。活動當日參與人數突破200人，成功募集超過5萬cc鮮血，為冬季枯血期提供了重要支持。這次捐血行動不僅是一次公益善舉，更是對憲兵崇高精神的深刻詮釋。隊長李金峰表示，憲兵節以捐血公益來慶祝，除了紀念憲兵先輩的無私奉獻，也希望藉此號召社會大眾一同參與捐血行列，攜手為生命接力，共築健康與愛的橋樑。