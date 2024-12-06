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▲國際獅子會300E2區岡山獅子會捐贈岡山榮家6組運動養生器材。(圖／岡山榮家提供)

國際獅子會300E2區岡山獅子會秉持「取之社會、用之社會」理念，近日在會長張宇的號召，捐贈岡山榮家6組運動養生器材，以實質的力量提升住民長輩的活動力；這次捐贈活動，並由家主任李文國及相關幹部受贈。家主任李文國感謝岡山獅子會無私奉獻，並表示該會的善行義舉展現了社會各界對長照機構的支持與認同，是維持年長者健康的重要推力。捐贈儀式後由岡山榮家著名的三藝天團為貴賓們演奏「我們都是一家人」及「搖擺那魯灣」等2首輕快的歌曲，引得現場來賓的滿堂彩，表演結束後進行家區巡禮，向貴賓們介紹榮家環境與服務內容，多位會員表示榮家環境宜人，好比生態園區，紛紛詢問入住條件。曾擔任岡山空軍醫院院長張宇，對於高齡榮民長輩的生活甚為關注，張宇表示，隨著歲月增長，人的身體機能會逐漸老化，持續規律運動可以減緩衰老，老年人運動好處很多，可以維持大腦認知功能運作，預防失智及強化免疫系統保護作用，增強抵抗力。張宇也鼓勵長輩多加運用，維持個人健康體魄、，讓自己的銀髮人生充滿正向能量及樂活動能。他也認為，可以幫助到岡山榮家的長者，是該會的榮幸，爾後將持續加強雙方的合作。家主任李文國感謝岡山獅子會無私奉獻，並表示該會的善行義舉展現了社會各界對長照機構的支持與認同，是維持年長者健康的重要推力，岡山榮家將持續遵循輔導會工作指導，在既有的工作基礎上發揮集體智慧策勵精進、世代傳承，永續經營岡山榮家成為「宜居、樂居」的銀髮樂園。