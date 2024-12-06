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▲蔡依林零偽裝現身上海餐廳用餐，她以淡妝示人，氣色相當好。（圖／微博）

▲蔡依林（左）與周杰倫（右）在2010年的周杰倫演唱會上合體演出〈給我一首歌的時間〉，台下觀眾驚呼連連，堪稱周杰倫歷來巡演中最經典的一幕。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

▲周杰倫「嘉年華」演唱會嘉賓無疑是網路上近期討論最熱烈的話題，許多人希望天后蔡依林能登上周杰倫演唱會舞台。（圖／杰威爾提供）

天后蔡依林今年8月結束「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」後，便與好友到歐洲展開「治癒之旅」，10月出席品牌活動後，也沒有再更新社群，行蹤十分神祕。今（5）日有粉絲PO出在上海餐廳巧遇蔡依林的照片，曝光她44歲的真實面貌，在無美顏濾鏡的鏡頭下狀態仍相當好。而天王周杰倫近日在台北大巨蛋舉辦演唱會，許多人紛紛敲碗蔡依林能當周杰倫演唱會的嘉賓，對此，她則俏皮表示：「隨緣。」昨日有粉絲在上海機場目擊野生蔡依林，今日又有人在微博上分享，自己在上海1間餐廳巧遇蔡依林。從粉絲曝光的照片中可見，蔡依林零偽裝，頂著淡妝坐在餐廳裡用餐，44歲的她氣色紅潤飽滿、狀態相當好。貼文曝光後，掀起粉絲熱烈討論，紛紛留言驚呼：「窒息了，姐姐居然在這」、「瘋了瘋了，我女神」、「太扯了，沒人發現女神嗎？」天王周杰倫昨日起將在台北大巨蛋連續4天舉辦演唱會，演唱會嘉賓也成了歌迷們討論最熱烈的話題，許多人紛紛點名蔡依林能登上周杰倫演唱會舞台。而先前蔡依林受訪時被問及此事，她則俏皮回應：「人家沒找我啊～沒有啦開玩笑，隨緣。」事實上，蔡依林2010年曾登上周杰倫「超時代」巡演台北場，兩人還一同合唱＜給我一首歌的時間〉，造成台下歌迷一片轟動，至今仍是經典的名場面之一。