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台股這兩日最亮眼的族群就是資安概念股，繼昨（5）日盤中18檔亮燈漲停，15檔漲停鎖死至收盤，今（6）日在台股震盪翻黑之際，仍有火種在上攻，其中軟體代理大廠零壹也帶量攻上新天價145元。美國資安龍頭大廠Crowd Strike調高年度營收預測，將截至2025年1月的年度收入預測，從原先36.1-36.5億美元上調至37.4-37.6億美元；此外，客戶關係管理（CRM）軟體巨擘Salesforce上季營收94.4億美元，年增8%，並預期本季營收將落在99-101億美元，雙雙優於分析師共識，同時也將2025年度營收預測區間由原先的377-380億美元，調升至378-380億美元，中間值也優於市場預期。不僅如此，資安也成為近年來國內關注焦點，賴清德總統日前曾提出「資安即國安」的戰略工作指導，數位發展部長出席「CYBERDAY 2024資安產業日」時更表示，台灣是網路攻擊熱點，每秒被攻擊次數1.5萬次，是全世界被攻擊最多的地方，被攻擊的次數是其他國家的四倍，點出資安產業的重要性。就連各家資安公司也對於未來展望釋出樂觀看法，精誠、零壹、安碁及宏碁資訊近日紛於法說會上異口同聲指出，第四季及2025年企業投資聚焦資安、雲端、ESG及AI。而隨著企業IT架構愈來愈複雜，加上法規的調整及變化，以及新科技不斷的演變，均帶動資訊服務的需求持續成長。四大軟體資優生業績精誠、零壹、安碁資訊及宏碁資訊受惠於企業IT支出增加，及數位轉型趨勢明顯，推升今年前10月營收及前三季獲利同創新高，並繳出年增雙位數的成績，由於第四季為產業旺季，全年營收獲利可望順勢創歷史新高。也因此，資安概念股成為資金寵兒，昨（5）日盤中18檔亮燈漲停，15檔漲停鎖死至收盤，包括華經、精誠、邁達特、驊宏資、訊達、零壹、凌群、資通、宏碁資訊、力新、智聯服務、緯軟、虎門科技、伊雲谷、全景軟體。今日台股震盪走低，但資安概念股仍有資金簇擁，截至上午11點，資通大漲逾半根停板，零壹上漲逾4%，最高一度來到145元、漲逾9%再寫新天價，也取代敦陽科，拿下上市資服股「股后」寶座。其他個股也有好表現，智聯服務漲逾4%，緯軟、精誠、華經上漲逾3%，全景軟體、虎門科技、邁達特、立端上漲逾2%。