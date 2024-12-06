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今年大聯盟開季最震驚的消息莫過於，道奇日籍球星大谷翔平的貼身翻譯水原一平的非法涉賭醜聞，近日道奇副總裁Lon Rosen受訪時透露，大谷翔平在緊急發布記者會前的反應。今年3月傳出水原一平涉嫌從大谷翔平的銀行帳戶非法挪用將近2千萬美元，當時尚未釐清真相時，還有傳聞說「或許大谷也參與非法賭博」、「大谷可能試圖掩蓋水原的詐欺行為」等不實謠言直指大谷恐也涉入其中。不過Rosen透露在首度召開澄清記者會前，大谷翔平的態度相當坦然，「我到現在都記得，當時我走進防護室問他緊張嗎？他平靜地回答我，『幹嘛緊張，我沒做任何事。』」Rosen認為大谷真的是很特別的人，「那件事對我來說真的是一次深刻的學習經驗。他根本沒有做錯任何事，只是有人對他做了非常過分的事。水原不僅是他的翻譯，還是他的經紀人。但即使發生這樣的事情時，他仍在幕後處理了一切，並且從未讓這件事影響到他對球隊和棒球的專注。」