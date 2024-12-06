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▲墾丁凱撒推出4人到發現西餐廳吃自助晚餐，只要加價1,212元即可四入入住景觀客房一晚不含早。（圖／墾丁凱撒提供）

▲福容徠旅墾丁店，元旦在龍磐公園迎接第一道曙光，推出雙人入住優惠價3,199元起。（圖／福容徠旅提供）

雙12購物節將來臨，墾丁凱撒大飯店即日起至12月13日推出「1212年終盛典」優惠活動，只要四人同行享用發現西餐廳自助晚餐，住宿只要加價1,212元優惠，等於每人只要1491元起就能享有自助式晚餐與住宿一晚。另外還加碼推出持3張凱撒聯合住宿券，即可平日雙人入住景觀客房三天兩夜，是2.8折優惠。大部分飯店會推出住宿另送自助式晚餐，墾丁凱撒反其道而行，推出1212年終盛典內容為到發現西餐廳四人同行享用自助晚餐（原價平日/小假日每位成人1,080元+10%、假日/大假日每位成人1,280元+10%），只要加價1,212元即可四入入住景觀客房一晚不含早。換算下來，平日、小假日四人同行住宿一晚含自助晚餐每人最低只要1491元起，每人都能暢饗異國佳餚百匯、入住12坪寬敞舒適客房並享受飯店多樣化設施。不僅如此，專案再加碼指定日升等花園客房免加價。但優惠每日限量，即日起開放預訂至2025年1月24日訂房。而針對持有凱撒飯店聯合住宿券的消費者，即日起至12月31日飯店也同步推出住宿券訂房加碼優惠，凡於活動期間預訂2025年3月31日前訂房，入住時持3張2023及2024ITF凱撒飯店連鎖住宿券，即可平日雙人入住景觀客房三天兩夜，享28折超值優惠。另外，出門就是墾丁大街的福容徠旅墾丁店，元旦在龍磐公園迎接第一道曙光，推出雙人入住優惠價3,199元起。另外還推出凡使用福容大飯店2024旅展聯合住宿券，雙人入住，週六入住免加價，每日限量五間。