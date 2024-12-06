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衛環委員會昨日審議「人工生殖法草案」，綠委「萬老師」郭昱晴控民眾黨立委陳昭姿曾公開說：「養子對我而言終究是外人」等言論，陳昭姿在臉書控訴郭昱晴造謠傷害她的孩子，「我陳昭姿沒說過的話，也不能塞到我的嘴裡！」要求郭昱晴公開道歉，郭昱晴今（6）日在議場前向陳昭姿獻花致歉，表達自己將網友意見誤以為是陳昭姿發言，「這是我的疏失。」衛環委員會昨日審議「人工生殖法草案」時，郭昱晴質詢時，提到民眾黨立委陳昭姿曾說過「養子終究是外人」，引發議論。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書開嗆，郭昱晴連網友說的話，跟陳昭姿說的話，都分不清楚，「這就是民進黨立委的素質？」更痛批「妳不為妳的冷血道歉，該為妳的無知道歉。」陳昭姿在臉書痛批，「聖母瑪利亞沒做過的事，不能說她做過。我陳昭姿沒說過的話，也不能塞到我的嘴裡」、「企圖以毀謗言論破壞他人家庭親子關係 ，郭昱晴立委請立即公開道歉」，妳是人稱「萬老師」的郭昱晴，別做最壞的社會示範。郭昱晴隨後在臉書發布影片致歉，針對自己在立法院衛環委員會質詢的發言，誤將他人意見當成是民眾黨立委陳昭姿的言論，無端傷害陳昭姿及其家人，向陳昭姿及其家人道歉郭昱晴今日也在議場前與陳昭姿致歉並獻花，表達自己將網友的意見誤以為是陳昭姿發言，「這是我的疏失」，陳昭姿願意接受郭昱晴誠心的道歉，並回送郭昱晴推動代孕議題的書籍。