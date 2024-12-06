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知名運動品牌Nike近期在台灣舉辦青棒訓練營，訓練營中有位身高高達180公分的南非混血投手引人注目，歐子喬是本次訓練營中唯一一位國中選手，其中就受到王建民與旅美強投陳柏毓特別關注。歐子喬過去曾入選U12中華隊，是一位南非與台灣混血的選手，國小就展現驚人臂力，不僅能投球，還能夠鎮守游擊大關，未來可說是前途無可限量，將有望追隨前輩腳步以挑戰美職為目標。歐子喬曾在111年華南金控盃全國少棒錦標賽出賽，合計主投7局，送出5次保送、防禦率為2.45、被上壘率為1.64，拿下2勝、0敗的成績。在少棒時期參加過6次諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，且在這6次中2度代表講美國小捧起冠軍。少棒時期入選過U12世界盃少棒賽與U12壘球世界盃。身材挑件十分優異可說是歐子喬的一大優勢，在國小畢業時已經長到167公分，現在國二的他身高已經高達180公分，鞋碼更是已經穿到成人尺寸的30號（美國尺寸12號）。來到國中後，歐子喬選擇加入桃園強權新明國中，曾在金龍盃時投出137公里的速球，並曾表示：「比起後援出賽，自己更喜歡擔任先發投手的角色」，在今年桃園盃冠軍戰對陣台北市長安國中時，在冠軍戰更是繳出完投完封，幫助新明國中拿下9連霸。在這次NIke舉辦的訓練營，憑著180公分的身高，也被旅美投手陳柏毓給注意，當被歐子喬問及投球策略時，陳柏毓也不藏私的說道：「自己的目標就是攻擊好球帶，一定要在球數領先時給打者壓力，這樣才能夠讓配球更靈活，在比賽中沒有投得好不好，只有有沒有確實執行投球策略。」隨著歐子喬在NIKE訓練營上被注意，他的投球型態也備受討論，早在入選U12中華隊時，他在比賽中除了擔任投手，也鎮守游擊大關，並在防守端頻頻用堅強的臂力上演美技；來到國中後，隨著身高抽高，下盤也變得穩健，是一位投球姿勢十分簡潔有力的投手，相信在未來只要不受傷，將成為台灣棒壇未來的新星之一。