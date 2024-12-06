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立法院再爆衝突！今（6）日上午討論事項，國民黨要變更議程，要拚將《公職人員選舉罷免法》完成三讀，民進黨突襲搶占主席台，藍綠立委爆發衝突，雙方在主席台上下僵持，國民黨喊口號，批民進黨挺戒嚴，惹怒民進黨立委邱議瑩，痛罵國民黨還敢說戒嚴，「死國民黨、不要臉！」根據國家人權記憶庫資料，邱議瑩父親邱茂男曾任《美麗島》雜誌社屏東服務處主任，美麗島事件案發時，他參加「國際人權日紀念大會」集會，擔任遊行前導，在新興警察分局前高呼「抗議特權統治」、「反對非法抓人」等口號，隨後遭逮捕，1979年12月15日被羈押。1980年經台灣高等法院第二審以《陸海空軍刑法》第72條第2款「多眾集合為暴行脅迫指揮他人」判處有期徒刑6年。1984年6月26日假釋。藍綠在主席台前衝突時，雙方喊口號互嗆，國民黨批民進黨發文挺戒嚴，惹怒邱議瑩，邱議瑩爆哭，質問國民黨在說什麼，國民黨立委鄭天財說，國民黨當年戒嚴是為了保護台灣，邱議瑩衝向前與鄭天財理論、拉扯，不久後才被勸離。