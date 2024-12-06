NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月7日賽程，將有7場比賽進行，上午8點30分要進行的洛杉磯湖人客場交手亞特蘭大老鷹的賽事，將會是今天的焦點之戰，湖人盼能終止近期2連敗，老鷹則是要追求近期的6連勝《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：湖人交手老鷹焦點之戰

📍比賽背景

湖人在上一場面對熱火僅拿93分是本季第2低，且上一場失分多達134分，反觀老鷹在吞下3連敗後，與少主Trae Young復出後，打出本季最長的5連勝，目前排名東區第6，但與第7的邁阿密熱火只有0.5場勝差，這場比賽勢必要搶勝，才能守住東區第6的位置。

📍數據對比

湖人場均得分111分（聯盟排名第13），老鷹場均則是的111分（聯盟排名第2）。

湖人本季投籃命中率為47.3％（排名聯盟第10），老鷹本季投籃命中率為46.4％（排名聯盟第14）。

📍雙方關鍵球員

湖人：LeBron James目前已經連續19次三分出手都沒進，距離聯盟歷史紀錄還差6次，且近10場場均失誤為5.1次，但根據美媒最新消息指出，James有可能會在交手老鷹的比賽休戰。

老鷹：老鷹本季除了進攻核心Young貢獻全隊最多的20.7分，Jalen Johnson場均也能貢獻20.1分，成為老鷹另一位戰術核心。

🟡NBA2024-25例行賽第12月5日賽程表： 

MATCHUP

 TIME

            
Orlando

   @  Philadelphia

 8:00 AM            
Los Angeles

   @  Atlanta

 8:30 AM            
Milwaukee

   @  Boston

 8:30 AM            
Indiana

   @  Chicago

 9:00 AM            
Sacramento

   @  San Antonio

 9:00 AM            
Minnesota

   @  Golden State

 11:00 AM      
Utah

   @  Portland

 11:00 AM      

🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：湖人VS老鷹 8:30

愛爾達ELTA.TV：公鹿VS塞爾提克 08:30、灰狼VS勇士 11:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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