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受到利比亞原油產量創 7 月以來新高，經中油啟動平穩機制後，汽油預估實際不調整，柴油調降0.1元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.3元。累算至12月5日之7D3B週均價為72.93美元，較上週73.01下跌0.08美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.505較上週32.501貶值0.004元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲0.9元，經中油啟動平穩機制後，汽油預估實際不調整，柴油調降0.1元。實際調整金額請於8日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。