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▲霜淇淋新口味「玫瑰鹽濃焦糖」開賣，除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲人氣商品思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「寶可夢冬季嘉年華」推出系列食飲為一大亮點，商品包裝上有皮卡丘、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢Q萌登場。（圖／7-11提供）

▲「歐姆蛋包飯飯糰」正宗日式蛋包飯酸甜療癒。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11「摺疊收納箱」、「旅行用收納三件組」以及「寶可夢摺疊桌」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲居家擺設則是必買擁有雙面圖案設計的「寶可夢圓形抱枕」、「寶可夢方形抱枕」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11購買寶可夢系列指定商品（含聯名鮮食），集滿點數即可免費兌換，Lucky STAR Ga-Olé卡匣乙張。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出3款熟食區新品。（圖／全家提供）

寶可夢大師們快衝！7-11自12月11日起與寶可夢展開全新合作，包括霜淇淋新口味「玫瑰鹽濃焦糖」開賣，除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯外，活動期間只要購買兩件雪淋霜，即可加贈伊布造型湯匙一支；還有思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯。7-11霜淇淋新口味「玫瑰鹽濃焦糖」，使用手工熬煮焦糖醬，炒出自然焦香味再拌入鮮奶油，佐以喜馬拉雅山玫瑰鹽提升風味，甜而不膩。限定冰品除有萌度爆表的伊布圖樣紙杯外，活動期間只要購買兩件雪淋霜，即可加贈伊布造型湯匙一支，可愛打卡神器，好吃又好拍。還有人氣商品思樂冰「紫魅冰風暴」新口味搭配耿鬼造型杯，夢幻繽紛葡萄粉紫色澤，酸甜冰沙口感、葡萄果香濃郁，紫魅冰風暴即將席捲全台。本次「寶可夢冬季嘉年華」也全新開發日式和風洋食，帶來原汁原味的「和風漢堡餐」採日本配方經典黃金比例，搭配特調洋蔥醬，飽滿厚實口感讓人無法抗拒；「歐姆蛋包飯飯糰」正宗日式蛋包飯酸甜療癒；「奶酥捲餡土司」、，奶酥香氣四溢，土司體鬆軟Q彈，可作為早餐或是午茶小點。另外皮卡丘也躍上「御料小館韓風洋釀炸雞」、「鮪魚洋芋溏心蛋三明治」嶄新包裝，同時推出「寶可夢玉米餅串連包濃湯風味」。7-11也於指定門市推出多款與寶可夢攜手合作的超萌用品系列，除了最初的皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、小火龍、卡比獸、伊布等寶可夢外，還有來自伽勒爾地區的敲音猴、炎兔兒和淚眼蜥等，推薦實用的「摺疊收納箱」、「旅行用收納三件組」以及「寶可夢摺疊桌」；若是居家擺設則是必買擁有雙面圖案設計的「寶可夢圓形抱枕」、「寶可夢方形抱枕」，隨時變換心情與陳設擺放。12月11日起至12月31日購買寶可夢系列指定商品（含聯名鮮食）即可於OPENPOINT APP「小7集點卡」獲得對應點數，集滿5點即可免費兌換，Lucky STAR Ga-Olé卡匣乙張，卡匣於2024年12月11下午15點起可預約兌換，12月20日起開放取貨。此外，全家新型態熟食區再度大玩聯名創意，首度攜手人氣滷味品牌「潮味決」，推出「三杯塔香肉包」、「三杯雞千層餅」及「三杯塔香雞肉串」3款熟食區新品，以潮味決獨家三杯醬汁入料，九層塔香讓三杯風味更為飽滿，入口即嘗甜中帶鹹、鹹中帶鮮美味，絕對是今年冬季不可錯過的便利商店必嘗系列美食。「三杯塔香肉包」以潮味決招牌三杯醬汁拌入肉餡，鹹甜香的滋味，完美復刻台式經典料理風味，售價35元，12月24日前搭配指定飲品更享49元餐促優惠；SOHOT炎選炸烤物「三杯塔香雞肉串」嚴選嫩滑雞肉，搭配濃郁三杯醬汁，加入新鮮九層塔，獨特的清香與醬汁的鹹甜融合，每一口都充滿道地的台式風味，售價49元；SOHOT炎選現烤點心「三杯雞千層餅」則以特製三杯雞醬料，搭配金黃酥脆、層層分明的千層餅皮，讓人回味無窮，售價35元，12月24日前SOHOT炎選炸烤物及現烤點心任選2件8折。