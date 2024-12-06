我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫大巨蛋演唱會舞台砸上億成本打造，現場人滿為患。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫（左）昨晚演唱會嘉賓是二姐江蕙（右），兩人同台飆歌看哭不少粉絲。（圖／杰威爾音樂提供）

▲大巨蛋場外有許多沒搶到票的周杰倫歌迷聚集，想拜託現場好心人讓票。（圖／記者朱永強攝）

亞洲天王周杰倫一連4晚在台北大巨蛋舉行「嘉年華」巡迴演唱會，15萬張門票一開賣就立刻被搶空，有許多不死心的歌迷昨（5）日下午甚至到大巨蛋外，開萬元高價求票，還有人入場前發現門票不見崩潰報警。本以為歌迷如此熱情，昨晚大巨蛋應該是座無虛席，但昨日有粉絲進場後發現，周杰倫昨晚在大巨蛋首場開唱，一連準備30首曲目，還接受歌迷15首點歌，唱好唱滿讓粉絲看了尖叫聲連連。也有許多沒搶到票的歌迷到大巨蛋附近，找地方聽「漏音」，更有粉絲出高價想在現場買票，不過都沒成功。但據《自由時報》報導，昨晚有歌迷入場後驚訝發現，場內居然有「整排」座位空無一人，相當詭異。有網友猜測可能是之前被檢方查扣的黃牛票，銷毀沒賣出去，還有粉絲認為，或許是該排座椅有問題，遇上漏水等狀況才沒有出售。只不過對比場外一票難求的情況，場內整排空座位顯得相當「奢侈」，引發關注。而昨日大巨蛋場外也是狀況連連，竟有粉絲在開唱前2小時才發現2張4880元的門票不翼而飛，他曬出購買紀錄及取票後拍過的照片證實有買到票，甚至報警、找主辦單位協助。最後主辦方在中場讓他進去補空位，而他原本買的門票位置居然坐著疑似「兇手」的其他人。該粉絲表示目前他已作完筆錄，因為課業繁忙關係不打算提告，但這次經驗讓他記取教訓，不過也有人懷疑他可能是「自導自演」騙票，後續爭議不斷延燒。