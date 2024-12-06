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克里夫蘭騎士開季至今表現依舊勇猛，今天主場迎戰金塊，全隊狂轟22顆三分球，最終以126：114拿下3連勝，成為聯盟首支拿到20勝的球隊，續坐聯盟榜首，且前一次能以20勝3負開季的湖人最終奪冠，而此役締造「大三元」次數史上第3多的金塊主將Nikola Jokic只能黯然離場。騎士團隊火力驚人，10人上場均有得分進帳，4人得分破20分，一哥Donovan Mitchell攻下全場最高28分，外帶6助攻3籃板，替補上陣的Caris LeVert砍進5顆三分球貢獻21分，聯手笑納3連勝，以20勝3負維持聯盟最佳戰績。據統計，上次有球隊能在開季打出20勝3負佳績的是2019-20賽季的湖人和公鹿，最終湖人在該季奪冠。加上先前騎士開季15連勝，追平史上第2長紀錄，且史上前3次能奪開季15連勝球隊都能闖入總冠軍，甚至奪冠，讓外界看好騎士今年能大有斬獲。反觀金塊，Jokic今天攻下27分11助攻20籃板，達成生涯第139次「大三元」，獨居歷史第3，距離第2的「大O」Oscar Robertson還差43次，同時，這也是Jokic生涯第10次至少20分和20籃板「大三元」為史上第4人。賽後金塊教頭Michael Malone直言球隊需打回團隊籃球，「我們現在有太多的個人單打回合了，球隊看起來不像我們熟悉的金塊隊。當然，他們也有些精彩的表現，但缺乏一致的團隊合作。」此役過後金塊以11勝9負排在西區第8。