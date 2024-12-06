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有「天下第一營」之稱的憲兵211營，負責駐守總統府，竟傳出有國軍被滲透當共諜，拍攝機密文件給中共情工人員，台北地檢署今（6）日依違反貪污治罪條例，違背職務收受賄賂嫌及違反國家安全法起訴4人。檢方調查，負責總統府衛戍任務的憲兵211營，時任中士的賴重宇、黎育璽，以及下士林裕凱和國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，因貪圖錢財，遭中共情工人員吸收，4人從2022年4月間起，涉嫌以手機翻拍任職單位內秘密文書，轉傳中共情工人員，共獲得報酬184萬元。且賴重宇要調單位前，把這賺錢管道交接手學弟黎育爾、林育凱，以及在集資通電軍服役的的陳文豪等3人，目前賴、黎、陳3男現均已退伍、林男於今年8月停役。檢方調查發現，2021年底至2022年初，賴、陳兩人結識一名被中共情工人員吸收的台灣籍黃姓男子，現在正遭通緝中，當時黃男以金錢報酬，引誘兩人提供軍中秘密，因此從2022年4月間起，先由陳男以手機翻拍任職單位內公務秘密文書，再轉傳給賴男，賴男收到後轉傳黃男或中共情工人員；此外2023年3、4月至同年8月間，陳男還以化名探詢其他同袍，有無意願提供軍中資料賺取報酬，再將現役軍人聯繫方式轉傳賴男，再由賴男轉傳黃男或中共情工人員，所幸上述現役軍人皆未答應協助蒐集國軍情資。而2022年10月起，賴男以手機翻拍任職單位秘密文書轉傳予中共情工人員，後來調離原任職單位，還引介同單位的黎男，因此黎男於去年2月間，以手機偷拍文件轉傳中共情工人員。且黎男退伍後，又引介同單位的林男，自今年1月起以相同模式犯案，將秘密文書轉傳予中共情工人員。4人因所提供軍中資料機敏程度，而獲取不等金額報酬，其中賴男收受46萬元、陳男收45萬元、黎男收66萬4100元、林男收26萬5900元。檢方依貪污治罪條例公務員違背職務收受賄賂嫌及違反國家安全法，為中國洩漏、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄等罪嫌起訴4人；據悉4人均已認罪。