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美國加州北部芬代爾（Ferndale）地區外海，台灣時間6日上午發生規模7.0的強震，震源深度僅10公里，加州和俄勒岡州等地約有470萬居民一度收到海嘯警報，不過後來警報已解除。對於海嘯警報發布後又取消，加州州立理工大學洪堡分校的榮譽地質學教授鄧格勒（Lori Dengler）認為，這說明現行的海嘯預警系統需要改變。加州外海7.0強震，目前尚未傳出有人員傷亡、重大財損的消息，儘管如此，加州州長紐森（Gavin Newsom）仍宣布該州進入緊急狀態，以便災難應變資源更有效流通。芬代爾所在的洪堡郡一度有超過1萬戶斷電，許多居民驚呼地震劇烈十分有感，還有位73歲的雜貨店員說這是他住在北加州53年來經歷過最大的地震。對於海嘯警報發布後又取消，美國地質調查局（USGS）的專家德隆（Stephen DeLong）解釋，這次地震是板塊的水平運動引起，而非垂直，後者才是容易引發海嘯的板塊活動類型。根據《NBC》報導，地震專家托賓（Harold Tobin）表示，這次地震是「走滑」地震，兩個板塊相互滑過引起搖晃，地震發生在太平洋板塊、北美板塊、胡安德富卡板塊的交匯處，一直都是地震活躍帶，發生如此強度的地震並不意外。地質學教授鄧格勒則指出，海嘯警報持續了一個多小時，然後才取消，接到警報後採取行動的人們紛紛湧向地勢較高的地方，但破壞性的海浪並未出現。鄧格勒表示，「我們需要努力減少不必要的警報」。鄧格勒認為，這次地震應該視作海嘯預警系統需要改變的信號，「我們需要在5～10分鐘內知道是否發生了海嘯」，鄧格勒直言海嘯警報持續了那麼久後被取消，「有一點瘋狂」。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）目前透過名為「DART」的浮標網絡，感測海底壓力變化進而來偵測海嘯。鄧格勒表示，需要增加更多的科學儀器，以獲得更快、更可靠的海嘯預報。鄧格勒指出，「這次離震央最近的DART系統仍有數百英里遠」，這就是為何需要更多的海底儀器來確認狀況。