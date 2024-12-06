我是廣告 請繼續往下閱讀

負責總統府維安，有「天下第一營」之稱的憲兵211營爆發共諜案，中士退伍的憲兵賴重宇等4名士官兵，涉嫌用手機翻拍公務機密賣給中共，賺取共184萬元不法所得。台北地檢署今（6）日偵結，依貪汙收賄罪嫌起訴4人。國防部表示，本案是政戰局接獲官兵主動檢舉，即通報國安局等國安團隊實施專案調查，國軍也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為，建立國人安全意識。國防部表示，112年7月間，政戰局接獲官兵主動檢舉，陳姓退役上兵等人遭利誘，吸收現、退役官兵發展組織，即通報國安局，統合調查局及憲兵指揮部等國安團隊，實施專案調查；並於113年8月報請臺北地檢署指揮偵辦，共同合作偵破不法組織。國防部說明，案經台北地檢署檢具事證，分別以涉犯國安法及刑法等罪責偵結起訴，現已進入司法程序。基於偵查不公開原則，相關案情國防部不予評論。國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅從未停頓。陳姓等人叛國不法，勢將受國人唾棄；另爲積極防制敵諜活動，國軍也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為，建立國人安全意識，並與國安團隊密切合作，發揮聯防功能，共同提升國家安全韌性。