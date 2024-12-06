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總統賴清德展開7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅即將邁入尾聲，他今（6）日與媒體茶敘時談到韓國短暫戒嚴一事時表示，過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能、也絕對不會走回頭路，而台灣站在威權主義擴張的第一線，唯有團結才能守護國家。賴清德中午在帛琉與媒體進行茶敘，針對韓國短暫戒嚴表達看法，他說，身為總統要語重心長強調，不分朝野千萬不能夠忘記，民主並非從天而降，而是無數民主前輩用青春用血汗，甚至用生命衝破威權大門，加上台灣人民共同努力，「我們民主得來不易，已成為台灣人的DNA，是台灣立足世界的品牌」。賴清德說，要記取歷史教訓，過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能、也絕對不會走回頭路，台灣不大，從威權走到民主，各個領域的發展得到國際稱許，這是經過台灣人民一代一代的團結打拼。賴清德強調，台灣現在站在威權主義擴張的第一線，唯有團結才能守護國家，唯有團結，才能讓民主自由的生活方式代代相傳，也唯有民主，才能團結世界支持台灣，「團結一致、守護民主、走進世界、迎向未來，才是未來台灣要繼續走的正確方向」。此外，賴清德談到此次出訪時說，他出門前有向國人報告，秉持三個價值，智慧永續、民主永續、邦誼永續，他所走過的地方，都是秉持這三個核心價值，去進行各項交流合作。以智慧來講，賴清德說，台灣用數位科技協助帛琉共和國興建一站式公共服務系統、數位化，也幫助帛琉的國會系統智慧化，並幫助吐瓦魯國數位基礎建設，後續會跟其他友邦共同把海底電纜牽上來，也幫助馬紹爾群島進行智慧醫院，讓台灣遠距醫療的技術可以幫助該國。在永續方面，賴清德說，與友邦共同合作，其中最醒目的合作計畫就是氣候變遷的調適機制，幫助吐瓦魯國避免因溫度上升、水面上升影響到國土，其成效不錯，而馬紹爾群島、帛琉共和國有這樣的需求，會持續推動。民主永續部分，賴清德說，這次很難得，美國兩個地區當然沒意外，這三個國家也相當堅持民主，這趟來也共同交換一些極權主義的威脅，包括認知作戰、假訊息以及區域穩定安全、極權國家的灰色侵擾，目的就是希望在現有民主基礎上，持續深化民主、避免極權主義威脅。賴清德提到，邦誼永續上，能看到台灣跟三個邦交國，從過去到現在還有未來的合作計畫，對這三個國家的基礎建設、人民的生活等，其實都有很大的幫助，「我們的確把鞏固民主、防止極權主義擴張影響區域和平穩定，視為這次出訪的重點之一」。