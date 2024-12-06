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為了推動永續旅遊，觀光署首次媒合碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，建置「住宿 x 低碳運具」優惠專區，由政府部門、交通運輸單位及旅宿業協力形塑永續旅宿，即日起與高鐵、超過百家旅宿業展開第1波合作，在旅宿網揭露綠色永續旅館及高鐵飯店聯票優惠，導引旅客至旅館官網訂房，可享有加購高鐵車票78折起折扣。台灣高鐵公司在103年底取得旅客運輸服務產品類別「碳標籤」以來，已10年有成，均達成減碳量3%以上的承諾，獲得「減量標籤證書」。並於高鐵票證、APP及網站上主動揭露旅客運輸碳足跡資料，提供民眾低碳運輸服務成效卓著。因此，觀光署為了呼應全球永續趨勢，將跨域合作發揮最大效益，與高鐵、旅宿業共同打造永續旅宿優惠活動。觀光署表示，今年首次與高鐵跨領域合作，共同響應永續旅遊，由高鐵募集綠色永續旅館，透過合作旅館提供住房優惠及高鐵飯店聯票活動，引導旅客在旅館官網選購綠色方案，並在旅宿網「住宿x低碳運具」、「優宿專區」揭露優惠資訊。另針對旅宿業部分，觀光署表示，透過與環境部共同宣導2025年元旦起實施的「一次用旅宿用品限制使用」政策，以及經濟部合作向旅宿業說明節能設備補助申請方式等，鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認（驗）證、證書或標章，提供80%以內的補助費用，最高可補助至新臺幣10萬元。今年因應產業永續趨勢，11月為旅宿業舉辦永續旅宿種子培訓及座談會，引導認識永續相關認證系統。觀光署表示，明年預計取得「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」的國營臺鐵合作，整合更多碳足跡揭露的公共運具及綠色永續旅宿，擴大國內永續旅宿的量能，提供旅客更多元選擇。鼓勵旅客使用低碳運輸工具及住宿服務，建構低碳的旅遊環境。