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新北市一名林姓男子，涉嫌非法飼養食蛇龜與柴棺龜，非台灣原生且瀕臨絕種的保育類動物，警方接獲線報，發現林姓男子將280隻保育龜類，養在不銹鋼桶槽及塑膠桶，且長期未換水，導致這些龜類遭受騷擾、虐待，造成13隻龜類死亡，士林地檢署今（6）日偵查終結，依違反野生動物保育法起訴，並建請法院從重量刑及併科高額罰金。起訴書指出，全案經新北市政府動物保護防疫處接獲民眾通報，林姓男子今年9月間，開始在北宜公路沿線、北市南港區、木柵、陽明山等山區捕捉食蛇龜177隻、柴棺龜103隻，使其等脫離原本應棲息溪流、池塘等水域環境後，帶回其在淡水區土地，將保育龜類放置在長期沒換水的不銹鋼桶槽及塑膠桶槽內，9月5日，聯合新北市政府動物保護防疫處展開查緝行動，當場人贓俱獲，在現場扣留大量食蛇龜與柴棺龜活體，其中8隻貪蛇龜和5隻柴棺龜，不堪其惡劣環境，被活活養死。承辦檢察官痛斥，林姓男子行為僅因一己好惡，竟大肆違法獵捕瀕臨絕種之保育類野生動物，並騷擾、虐待致部分龜類死亡，其犯罪手段惡劣，且對於自然生態之危害非輕，請法院從重量刑，並併科高額之罰金，以懲不法。