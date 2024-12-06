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▲律師邱顯智說，刑事局耗資6千餘萬元購置幣流情資整合分析系統，成功阻詐，陳梅慧是催生最大功臣。（圖／翻攝畫面）

台灣XREX虛擬貨幣交易所，首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭檢舉洩密，本月3日被台中地檢署約談後，凌晨北返途中，在國道不幸遭遇車禍死劫，讓台灣在區塊鏈金融犯罪打詐領域，痛失英才。就連昨（5）日刑事局召開記者會，成立虛擬貨幣查扣專案小組8個月以來，已協助60件詐案凍結93億元詐款，也提及陳梅慧在案件中，發揮關鍵作用，功不可沒，公開感謝陳梅慧的貢獻和協助。和陳梅慧交情匪淺的律師邱顯智也說，刑事局和陳梅慧合作，打擊虛擬貨幣詐騙，聽從她的建議，編列預算購置通訊監察幣流情資整合分析系統授權，才成功阻斷近百億的詐騙集團金流。邱顯智說，陳梅慧是台灣不可多得的虛擬貨幣詐騙打詐專家，如今發生意外，也和外界一樣，認為疑點重重，因此在今（5）日上午，最高檢察署檢察總長邢泰釗下令，指示新竹地檢署成立專案小組徹查，同一時間，邱顯智也向檢方申請扣押，陳梅慧發生車禍時的相關影像證據，包括行車紀錄器等等。邱顯智在接受記者採訪時也提到，陳梅慧在虛擬貨幣金融犯罪打詐，真的不遺餘力，尤其因為她建議刑事局，可以編列預算購置通訊監察幣流情資整合分析系統授權，當時邱顯智也為此特別到行政院，協助預算過關，最後刑事局耗資6060萬元經費，買下該系統授權，果然在打擊虛擬貨幣詐騙上，展現驚人成果。新竹地檢署也發出聲明表示，檢察官接獲警方車禍案件報驗通知後，除依法進行相驗程序外，檢察長張云綺也火速責成重大案件專責組主任檢察官成立專案小組 ，全面調查事故原因 、釐清相關疑點 。