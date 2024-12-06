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台灣南部野外綠鬣蜥繁殖問題嚴重，台南市府為擴大臺南市綠鬣蜥移除量能，農業局訂於113年12月6日及12月13日，辦理兩場綠鬣蜥防治人員教育訓練，18歲以上，有意投入移除綠鬣蜥工作的民眾皆可報名參訓，每場最多60人參加，不過報名名單一開放，馬上被秒殺，因此綠鬣蜥達人網紅J爸，4日在臉書發文質疑，指稱「3日台南'市府農業局發布新聞稿，100多人瞬間報名完成」，因此J爸懷疑，網站到底誰會去看」。文章一出，12月5日，J爸疑似遭到網友質疑，再發文回擊，「我從來不影射的，今天的事實就是這樣，我在12月2號就收到這個流出的報名資訊截圖，當時表單早就額滿了，接著透過議員去詢問局處時，議員還被問說這是從哪裡看到的？」J爸不滿表示，「如果是當天十二月三號報名稿出來馬上額滿，即便有鬼我也只能猜測你們資訊給特定人士先知道，我也沒辦法說什麼，但今天你提前就先流出報名表，這才是最讓人詬病的地方！」J爸指出，12月2日就看到報名表單流出，懷疑農業局的報名名額是早就「內定」的未來名單。對此，負責承辦此業務的農業局森保科科長朱健明表示，是因為11月22日，農業局參加林務局舉辦精進外來入侵綠鬣蜥移除邀請各縣市成立聯合小組會議，25日就立即著手進行規畫，並於12月3日下午3時許，將報名表上傳至農業局官網以及新聞媒體聯絡群組，朱健明強調，名單是根據先前表單重新製作，完全是空白名單，且原本名單僅開放50人，因擔心名額不足，因此又加開10位名額，同仁等到凌晨1時許，滿額後才關閉報名表單，朱科長說同仁非常辛苦。而今（6）日，首場課程已登場，共有48人上課，朱科長也說，來參加的民眾遍及北中南，並非只有台南市，他也重申「既然是廣訓課程，根本不須內定」，報名過程一切公平公開，可受公評。