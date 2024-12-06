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總統賴清德出訪太平洋友邦行程即將落幕，傳出賴清德返台後，中國可能會在台灣周邊舉行軍演。對此，賴清德今（6）日喊話中國，舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演，再多的軍艦飛機，都無法贏得任何一個國家的尊敬。賴清德7天6夜的「繁榮南島，智慧永續」之旅邁入尾聲，他今天回應媒體詢問中國軍演、中俄協同動作越來越多等問題時表示，國際上確實注意到，印太地區出現威權國家集結，包含中國、俄羅斯進行軍事協作，北韓也到俄羅斯參戰，進入俄烏戰爭，這些作為都替區域投下不穩定因素。賴清德表示，我國國安單位與各盟友國家之間，都有非常緊密的掌握跟合作，大家都有共同信念，為確保區域的安全和穩定共同奮鬥，就像他之前常說，「威權國家的集結，民主國家就要更團結」，才能夠確保全球和區域的安定發展。賴清德提到，台灣作為區域中的關鍵成員，印太區域的工作，台灣有責任善盡責任，除了強化自身防衛，確保國家主權外，也必須和各國協力穩定局勢。賴清德喊話中國，舉起拳頭不如張開雙手，再多的軍演，再多的軍艦飛機，給予周邊國家的脅迫，都無法贏得任何一個國家的尊敬，當前的世界，有許多值得大家一起努力的地方與解決的問題，希望中國回到國際正常軌道，停止任何帶來不安、令人遺憾的單邊行為。此外，賴清德也提到，希望能在對等尊嚴下，與中國交流合作，謀取和平共榮的目標，他要重申，中國應善盡區域的責任，台灣願意在對等尊嚴下交流合作。賴清德強調，和平無價、戰爭沒有贏家，但對和平要有理想，不可以有幻想，一定要持續提升軍事力量跟國防力量，也要提高經濟實力跟韌性，在用民主自由普世價值跟民主陣營站在一起，未來走入國際社會之道。