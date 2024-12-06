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▲歌迷表示自己坐在林襄後方的座位，沒想到全被她和李芷霖擋住視線。（圖／Threads）

▲李芷霖雖然已經道歉，不過文章再被炎上。（圖／threads）

天王周杰倫昨（5）日首度攻上大巨蛋，現場湧入3.8萬名粉絲，也有許多大咖藝人到場支持。不過藝人林襄和李芷霖在點歌環節，竟不顧後方粉絲直接站上椅子，還使用閃光燈自拍，引起不小爭議。雖然事後2人已發文致歉，不過李芷霖在文中表示，「因為前面被點到的歌迷站在椅子上」，而她為了讓周杰倫選到他們這區的歌迷，所以也跟著照做，為此感到很抱歉，意外引發更多網友不滿，直轟「瘋狂幫自己找理由跟台階，無言」、「公眾人物要有點素質吧！」一名網友在threads上控訴，林襄和李芷霖在觀看周杰倫演唱會時，直接站在椅子上吶喊，且還一直開閃光燈自拍，「坐在她們後面眼睛都瞎掉了」，直批2人的行為素質非常差。事後林襄和李芷霖迅速在文章下方道歉，原以為能夠平息風波，沒想到李芷霖的道歉文卻被再度炎上。李芷霖表示，「對不起，因為前面被點到的歌迷站在椅子上，我太喜歡周杰倫，為了想被他注意到，當他走來這一區的時候，我太投入站起來還拿閃光燈，讓你眼睛不舒服，真的很希望能被他選到可以跟我們這區的歌迷一起唱歌」，她也說後來她們沒有被點到就坐下了，「但我忽略了後面其他人的感受，這是我的錯，看到你文章很自責，沒有馬上回覆是因為我還有下一個練舞的行程，這次造成你與其他觀眾歌迷的困擾真的很抱歉。」不過李芷霖的道歉文，網友卻不買單，「這些網紅的道歉都是先講別人也這樣做，再來說自己也只是想造福大家，瘋狂幫自己找理由跟台階，無言」、「你們身為公眾人物，還是要有點素質吧」、「站在地上也就算了，連椅子也站就有點過份了」、「這種文滿滿一篇，但一個字都看不進去」，不過也有人幫忙緩頰，「全場站起來的又不只兩個人，黑粉別當正義魔人啦，要不麻煩昨天有站起來的都到這裡道歉一下。」