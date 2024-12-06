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立法院再爆衝突！今（6）日上午院會討論事項，國民黨要變更議程，欲拚《選罷法》三讀，為此藍綠爆發嚴重肢體衝突，過程中國民黨立委鄭天財竟脫口稱「戒嚴是保護台灣」，與綠委邱議瑩發生推擠，事後邱議瑩說，想起當初父親因反對戒嚴被國民黨關了6年，讓她在8歲就沒有父親，她深知戒嚴是如此，而對方竟然大辣辣的說「戒嚴是保護台灣」，沒有辦法忍受這樣的言論，要求鄭天財為此道歉，受訪過程中仍難掩激動情緒、眼匡泛紅。對於在議場與鄭天財爆發嚴重推擠，事後邱議瑩受訪說，讓她大爆炸的一句話，就是鄭天財脫口稱「戒嚴是保護台灣」，她沒辦法接受這句話，請他再說一次，痛批「你好意思再說一次」。邱議瑩回憶，當初父親就是反對戒嚴爭取台灣民主自由，被國民黨抓去關了6年，自己小學三年級在8歲之際，開始沒有父親的日子，因此她深知國民黨是怎麼樣反民主，更知道戒嚴的狀況，這絕非保護台灣，而國民黨竟然可以大辣辣說「戒嚴是保護台灣」，她沒有辦法忍受這樣的言論。至於衝突被鄭天財推倒，邱議瑩說，身體的傷是事小，但心裡的傷與對台灣民主的傷害才重要，認為鄭天財要為這句話道歉，更強調當年推動民主自由前輩，沒有等到國民黨的道歉，竟然在國會殿堂將出這句話，是滑天下之大稽。