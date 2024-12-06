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韓國總統尹錫悅短命戒嚴後引發政局動盪與民眾強烈不滿，而最新民調數字曝光，尹錫悅戒嚴風波後的支持率已經跌到只剩13％，創下個人新低紀錄，負面評價更是飆到80％，同樣創下新高。至於對未來新總統的偏好，共同民主黨黨魁李在明以支持率29％位居第一。根據《韓聯社》報導，「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）本月3至5日期間，對全國1001名滿18歲以上的民眾進行了調查，調查期間正好經歷了尹錫悅實施戒嚴又解除的風波。若從整體民調來看，尹錫悅的支持度是16％，負面評價達到75％。但「蓋洛普韓國」特別強調，戒嚴風波後民意進一步出現變化，若只看戒嚴風波後實施的民調，尹錫悅支持率再跌至只剩下13％、負面評價則是升至80％，雙雙創下個人執政以來新高。支持尹錫悅的理由中，外交占了32％遙遙領先，而對尹錫悅負面評價的原因中，經濟民生物價占了19％，突然發布戒嚴占了16％。考慮到戒嚴並未在調查之初就發生，這樣的比率已能說明民眾對戒嚴風波的重視。而在政黨支持度方面，執政黨國民力量黨較上週下降了5個百分點，剩下27％；在野黨共同民主黨上升了4個百分點，來到37％。這也是尹錫悅執政以來，共同民主黨支持度超過國民力量黨差距最大的一次。而在未來政治領袖支持度方面，共同民主黨黨魁李在明以支持率29％位居第一，國民力量黨黨魁韓東勳支持率11％排在後面。另外像是祖國革新黨黨魁曹國支持率為4％，首爾市長吳世勳支持率為3％。