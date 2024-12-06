我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（6）日中午在帛琉舉行媒體茶敘，為此次出訪行畫下句點。記者以台灣拿下世界12強賽冠軍為例，詢問賽場上會依各種情況變陣，用此引申賴清德執政半年來，內閣團隊是否思考變換陣容，而在用人上爭議上，是否考慮擴大用人光譜？賴清德回應，從棒球比賽給團隊考量，是要團結、全力以赴，若有要檢討，就要迅速檢討改進。針對媒體詢問內閣用人問題，賴清德回應，大家這次本來不看好國家代表隊，最後贏得冠軍舉國歡騰，團結合作、全力以赴，才有辦法贏得最好勝利，這次12強隊伍都很強，且每一位選手表現都很好。賴清德說，很高興在過程中，教練團不管扮演哪一功能教練、球員，不論什麼時候上場擔任什麼工作、大家都全力以赴。賴清德指出，即便都會有失誤，但很快調整，用更好表現來面對前一次失誤，從棒球比賽給團隊考量，是是要團結、全力以赴，若有要檢討，就要迅速檢討改進。