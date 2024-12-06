我是廣告 請繼續往下閱讀

受到中國山東到上海霾害現象影響，環境部提醒，明（7）日東北季風增強，境外污染物將先影響離島地區，明晚影響北部地區，後天則是影響中南部空氣品質。其中，離島地區達到紅色警戒等級，其他地區則是普通的橘色提醒，西半部沿海有揚塵現象，請民眾留意空氣品質變化。環境部表示，綜合空氣品質監測、模式模擬及氣象署預報資料，中國山東到上海地區從昨日開始就出現霾害現象，明日隨著東北季風增強，境外污染物將影響到北部的空氣品質，PM2.5小時濃度可能達到30到45微克/立方公尺，離島地區達到50到60微克/立方公尺，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。離島地區短時間較嚴重，將達到紅色警示等級。此外，環境部提醒，西半部沿海地區因為風速較強，所以可能會出現揚塵現象，直到12/8下午起，北部空氣品質才會逐漸改善，但南部處在下風處且風速較弱，污染物可能累積，空氣品質維持橘色提醒等級。環境部表示，已通知地方環保局啟動應變措施，包括要求大型工廠加強防制設備操作。同時監督營建工地強化污染防制，執行交通熱區柴油車及老舊車輛攔檢作業，針對揚塵多發區域進行水覆蓋處理。環境部建議，民眾在空氣品質不佳期間，應該減少外出，外出時也要記得戴上口罩，盡量使用大眾運輸工具。