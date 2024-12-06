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亞洲天王「周董」周杰倫昨日開始一連4晚在台北大巨蛋舉行「嘉年華」巡迴演唱會，精采表演讓台下觀眾嗨爆。周杰倫還唱了台北市長蔣萬安許願的「告白氣球」，蔣萬安今日稱讚太「給力」了。蔣萬安臉書發文表示，身為歌迷，昨晚在電視、社群看到許多經典歌曲，也讓他和太太夢回青春，謝謝周杰倫帶給歌迷無與倫比的夜晚。後來他從網路上看到，周杰倫在台上說到「回家唱歌的感覺真的很棒」，還回應了他點歌的告白氣球，「我想大家共同的心聲就是：周杰倫實在太『給力』了！」蔣萬安表示，這是台北大巨蛋第一次舉辦個人演唱會，謝謝周杰倫帶給我們超越青春、橫跨世代，創造經典的大巨蛋嘉年華，和粉絲留下難忘的一夜。在台北隊共同努力下，他上任的第一年大巨蛋完工啟用，今年也克服了種種困難，讓大巨蛋終於能辦演唱會，實現了我們所有人共同的願望。蔣萬安也感謝臺北捷運公司、警察局、交通局等所有第一線同仁，在演唱會後，在35分鐘內完成3.6萬乘客的現場疏運，讓歌迷順利返家。演唱會還有三天，作為歌迷最希望的就是他能常回家開唱，期待台北大巨蛋未來更多的美好時刻。