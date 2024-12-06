我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅短命戒嚴後引發政局動盪，不僅面臨在野黨彈劾，其所屬的執政黨「國民力量黨」黨魁韓東勳，今（6）日也表態認為尹錫悅必須盡快停職，以免導致國家、國民面臨更大危險。對此，韓媒《朝鮮日報》披露，尹錫悅邀韓東勳今日下午至官邸會談，兩人可能將當面攤牌。根據《朝鮮日報》報導，此次會談是由尹錫悅總統主動邀請韓東勳進行的。一位執政黨相關人士表示，兩人可能就緊急戒嚴狀態、共同民主黨提出的彈劾案等問題，以及當前政治局勢的應對方案進行了討論。尹錫悅與韓東勳在4日就曾會面，但雙方討論並無共識，尹錫悅仍堅稱實施戒嚴是為了阻止在野黨濫用彈劾權，「我沒有做錯任何事情」。韓東勳6日在該黨最高委員會會議上透露，可靠的消息來源指出，尹錫悅在宣布戒嚴當天，曾指示其高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄，以「反國家勢力」的名義，抓捕個別政治人士，這也成為本來反對彈劾案的韓東勳態度轉變的關鍵之一。