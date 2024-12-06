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▲▼周杰倫昨日在演唱會與台下歌迷聊到「去淡水有沒有去吃阿給？」接著拜託對方幫忙，「如果你下次有去吃淡水阿給，幫我跟老闆說把那個照片換好看一點」。（圖／杰威爾提供、記者徐銘穗攝）

▲▼原PO幫周杰倫在淡水阿給店內換上電影《頭文字D》的劇照。（圖／記者徐銘穗攝、翻攝自Threads）

▲淡水阿給小吃店內的「周杰倫套餐」。（圖／記者徐銘穗攝）

天王周杰倫昨（5）日登上台北大巨蛋開唱，舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會。在談話環節時，周杰倫與台下歌迷聊到「去淡水有沒有去吃阿給？」接著拜託對方幫忙，「如果你下次有去吃淡水阿給，幫我跟老闆說把那個照片換好看一點」，他幽默地表示一直想請老闆換照片，但不知道該如何聯絡老闆，沒想到隔日就有粉絲火速幫忙達成心願，老闆娘也笑笑地同意，讓網友們全驚呼：「效率第一名，我要去朝聖！」周杰倫昨日在演唱會上，和台下歌迷聊天時問：「去淡水有沒有去吃阿給？」歌迷激動回應：「有！我都點周杰倫套餐！」沒想到周杰倫接著表示：語畢讓全場觀眾都哄堂大笑。一名網友今日在Threads上發文，表示他今天一早起床後就去超商快速印出一張周杰倫的照片，並到淡水阿給小吃店吃了「周杰倫套餐」，還拿出昨晚演唱會該片段給餐廳阿姨看，原PO便換上周杰倫在電影《頭文字D》的劇照，開朗地說：貼文一出，網友忍不住笑翻喊，「竟然會這麼快就更新XD」、「哈哈哈好有心」、「效率第一名，我要去朝聖」、「好熱心，杰倫多年心願已無憾」。也有不少人認為原PO換上的周杰倫照片仍有點違和，對此原PO則直言，若其他人覺得有更好看的照片都可以去換掉，店內也還有好幾個角落可以更新，「我都想問阿姨要不要直接幫她重新排版輸出一次了。」