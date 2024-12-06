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亞洲天王「周董」周杰倫昨日開始一連4晚在台北大巨蛋舉行「嘉年華」巡迴演唱會，精采表演讓台下觀眾嗨爆，也成為首位在台北大巨蛋舉辦演唱會的歌手。網路上出現一段老闆帶著員工爬進下水道的影片，畫面曝光後，隨即引發網友熱議。台北市長蔣萬安今（5）日聽聞後大笑後稱讚有創意。因周杰倫演唱會一票難求，有不少買不到票的網友在臉書上開玩笑稱，要揪團爬進大巨蛋下水道聽演唱會，社群媒體Threads上出現一段下水道影片，可以聽到有一名男子抱怨下水道很臭，另外一名男性則催促地說「不要講話，先爬啦，趕快趕快！」此時有一名女子在一旁提醒「右轉！右轉！」3人還在如何走到搖滾區的路線，最後還真的有聽見周杰倫演唱名曲〈擱淺〉的聲音。影片製作者坦言影片是後製，沒有真的帶員工爬進下水道。蔣萬安今日下午前往市議會參加總質詢，會前媒體問有沒有看過爬下水道看周杰倫演唱會的惡搞影片，蔣萬安聽聞後先是大笑，並大讚很有創意，主要是大家太愛周杰倫，希望能聽演唱會，但是票有限大家就發揮很多創意。國民黨台北市議員秦慧珠2日在議會質詢時詢問，許多網友敲碗說要爬下水道和通風口聽周杰倫演唱會，蔣萬安當時回應說，1日他有到下水道視察，沒有經過大巨蛋下方，是沿著光復南路周邊。體育局長王泓翔也表示，大巨蛋沒有下水道通風口可以進去。