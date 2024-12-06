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金州勇士今天主場迎戰火箭，兩位當家球星Stephen Curry和Draymond Green皆因傷缺陣，22歲前鋒Jonathan Kuminga挺身而出，狂砍生涯新高33分，率隊以99：93擊敗火箭，不僅終止近期的5連敗，更延續對陣火箭的跨季15連勝，在場邊觀戰的Curry也高舉雙手慶祝。勇士本季一度站上西區龍頭，不過近期苦吞5連敗下滑到西區第6，今天面對西區第2的火箭，首節打完以18：22落後，次節在Andrew Wiggins的帶領下，回敬31：21，上半場結束要回49：43領先。易籃後，勇士一度領先達15分，不過火箭沒有放棄，第四節最後1分半鐘追到只落後4分，決勝時刻，Kuminga挺身而出連拿5分，尤其最後16.9秒硬是殺入籃下放進關鍵一球，讓場邊觀賽的Curry和Green都興奮上前撞胸慶祝，最終勇士以5分之差險勝火箭。Kuminga今天攻下全場最高33分，外帶2助攻6籃板，他是勇士在2021年選秀會以首輪第7順位帶走的前鋒，在他邁入NBA第4年攸關續約之際打出生涯代表作。此外，Wiggins今天貢獻次高的23分9籃板，