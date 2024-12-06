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▲原本公告將歇業的「阿英海產粥」，宣告12月9日將由小老闆接手重新營業，新的菜單也跟著曝光。（圖／取自阿英海產粥臉書粉專）

▲1991年創立的台北老字號鐵板燒餐廳「犇」，其安和本館將營業到明年2月15日，原因在於租約將滿，業者也透露很快就將有新分店，新店址也曝光就在安和館隔壁。（圖／取自犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki 臉書）

北市大安區排隊名店「阿英海產粥」因老闆娘身體狀況欠佳，日前爆出歇業消息，老顧客們紛紛惋惜，沒想到現在傳出好消息，阿英海產粥在臉書宣告，12月9日將恢復營業，但營業時間改成下午16:00~00:00，並公布了新菜單。還提前宣告過完年要漲價，但顧客紛紛留言表示安慰，甚至有網友留言說是「2024年末最令人期待的回歸」。阿英海產粥老闆娘（英姐）上個月24日曾經表示，因糖尿病導致肺被病毒、細菌侵蝕，要靠機器跟血氧機幫助呼吸，住進加護病房，當時宣布將永久歇業，後來傳出阿英海產粥小老闆將會接手繼續做，而昨（5）晚也公布最新訊息。阿英海產粥的臉書粉專公布，將從12月9日開始營業，小老闆表示白天要去照顧英姐，所以營業時間改為16:00～24:00，希望民眾宵夜也能來吃粥。同時菜單也有更動，刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以湯、麵分開（連料都一起濾起來），只是不能換料。小老闆還強調，目前先把這些品項做好，過完年才會「漲價」，也會增加新的菜色，讓大家感受滿滿的用心。網友也紛紛留言打氣「祝阿英姐早日康復」、「下週開始以行動支持！吃爆」、「祝老闆娘早日康復，也祝老闆營業順利，老闆身體也要顧好！健康第一」、「2024年末最令人期待的回歸」、「以後宵夜有著落」。至於台北老字號鐵板燒餐廳「犇」，自1991年創立，是許多政商名流喜愛的聚會場所，經營30多年後，業者也公告「犇」安和本館將營業到明年2月15日，但是董事長楊欣透露，其實很快就將有新分店，新址就在「犇」安和店的隔壁幾間，規模較小一些，但依舊還是規劃有2個包廂。