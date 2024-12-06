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▲樂壇天王周杰倫昨（5）首日開唱飽足粉絲耳福，一連帶來〈黃金甲〉、〈本草綱目〉、〈說好不哭〉、〈青花瓷〉、〈簡單愛〉、〈安靜〉、〈牛仔很忙〉等夯曲，將最用心的表演獻給台灣歌迷。（圖／杰威爾音樂提供）

▲台北市長蔣萬安發文「歡迎周杰倫回家開唱」，興奮嗨喊：這是臺北大巨蛋歷史性的一刻，並感謝演唱會周邊相關人員齊心協力，讓現場3.6萬乘客在35分鐘內完成疏運。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

樂壇天王周杰倫本月一連四天5、6、7、8日在台北大巨蛋返台開唱，成為首位在台北大巨蛋辦專場的歌手，睽違7年終於與台灣歌迷相見歡的他昨（5）首日唱好唱滿，飽足粉絲耳福，上台他也嗨喊「回家唱歌的感覺真的很棒」，引爆全場沸騰；而台北市長蔣萬安今稍早也分享此事的喜悅，「歡迎周董回家開唱，這是臺北大巨蛋歷史性的一刻！」並感謝這次相關工作人員、警方人力的協助，「我們在35分鐘內完成3.6萬乘客的現場疏運，讓歌迷順利返家」，相當驚人的散場速度。蔣萬安稍早透過臉書發文，「歡迎周董回家開唱，這是臺北大巨蛋歷史性的一刻！身為歌迷，昨晚在電視、社群看到許多經典歌曲，也讓我和太太夢回青春，謝謝他帶給歌迷無與倫比的夜晚」，也打趣分享自己許願成功聽到「告白氣球」，激動嗨喊：「周杰倫實在太給力了！」作為歌迷的他更期許周杰倫能常回家開唱，讓台北大巨蛋創下未來更多的美好時刻！值得一提的是，周杰倫昨演唱會結束後，「在35分鐘內完成3.6萬乘客的現場疏運」，過程順利且平安，蔣萬安也特別提及此事，感謝所有相關人員的辛勞，「謝謝臺北捷運公司、警察局、交通局等所有第一線同仁」，作為第一次舉辦演唱會的大巨蛋，能有如此驚人的散場速度，可見其周邊動線規劃與方針十分完善。回憶昨日的演唱會，周杰倫經典歌曲眾多，一連帶來〈黃金甲〉、〈本草綱目〉、〈說好不哭〉、〈青花瓷〉、〈簡單愛〉、〈安靜〉、〈牛仔很忙〉等夯曲，且不論是詮釋曲風多元，或是各種樂器如：鋼琴、吉他、古箏也彈奏得游刃有餘，毫無保留地將最用心的表演獻給台灣歌迷，接連還有三天的演唱會，期盼再與粉絲留下難忘一夜！