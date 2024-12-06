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▲周杰倫昨日終於站上大巨蛋舞台，即使不是粉絲，依舊會覺得相當感動。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫演唱會媒體室小物，衛生紙和礦泉水都很用心。（圖／記者朱祖儀攝）

天王周杰倫終於回到台灣舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，雖然有許多歌迷埋怨他，隔了7年才回到台灣開唱，不過經歷第一場大巨蛋演唱會，就能發現他最疼愛的還是台灣歌迷，因為大巨蛋沒有超時問題，所以點歌環節他直接讓歌迷點好點滿，他還開玩笑說，要唱到歌迷想回家，最後直接唱到11點；調皮的他還在台上大玩諧音哏，沒有以往的包袱，狀態非常放鬆，讓歌迷都帶著笑容回家。而讓人驚訝的是，周杰倫的用心不只如此，在歌迷看不到的地方，他還準備了水和衛生紙，上面印有他經典歌曲的歌詞，即使不是他的粉絲，看了也可以感覺到他的用心，甚至快要被圈粉。周杰倫「嘉年華」巡迴演唱會從2019年10月開跑，一路走過上海、廈門、新加坡、馬來西亞、澳洲、香港、泰國、英國等地，但台灣歌迷左等右等，都一直等不到周杰倫回到台灣開唱。終於今年12月，周杰倫站上夢想已久的大巨蛋舞台，成為「攻蛋」第一人。雖然我以前不是周杰倫的粉絲，不過依舊被他演唱會開場的磅礡氣勢嚇到，當聽到他開口演唱〈黃金甲〉和周邊粉絲的歡呼聲，也瞬間被感染。許多粉絲都說，周杰倫最疼的就是台灣的歌迷，一開始還不清楚實際的狀況，直到走進去發現每個位子都發放免費的特製愛心螢光棒，且歌單上周杰倫不包含嘉賓和點歌環節，就預計要開唱30首歌，還有好幾首是組曲，也可以知道，他體諒台灣歌迷等待太久，所以想把所有經典歌曲都唱好唱滿。在歌迷點歌環節，周杰倫也不同於其他歌手，大部分藝人為了不影響演唱會流程，都會只會選擇3至5組觀眾，不過周杰倫為了滿足觀眾，一開始就說要找10名觀眾一起合唱，「唱到你們想回家」，唱完之後他還不滿足，又開放5組觀眾點歌。記者在媒體室聽到周杰倫的話當場驚呆，雖然一開始擔心內容實在太精彩、太豐富，根本寫不完，不過又很享受周杰倫在現場展現實力的模樣。最後周杰倫一路唱到11點，讓觀眾聽好聽滿。此外，即使在歌迷看不到的地方，周杰倫也相當用心，記者一走進媒體室就發現前方放了礦泉水和小包的衛生紙，仔細一看發現上面的包裝都是周杰倫經典歌曲的歌詞像是礦泉水上的是〈青花瓷〉歌詞，小包衛生紙上面則是〈菊花台〉、〈七里香〉和〈告白氣球〉的改編，且數量非常多，讓喜愛周杰倫的媒體可以帶回家作紀念。而周杰倫這次「嘉年華」巡迴演唱會還沒到終點，後續他還將前往杜拜開唱，成為繼張信哲之後，第二位前進杜拜的華人歌手，屬於周杰倫的傳奇未完待續。