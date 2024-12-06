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韓國總統尹錫悅戒嚴風波後引發政局動盪，尹錫悅於4日凌晨宣布解除戒嚴後神隱至今，但這兩日內政治局勢迅速發展，尹錫悅所屬的執政黨「國民力量黨」黨魁韓東勳今（6）日稱尹錫悅在宣布戒嚴當天，曾指示抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。對此，青瓦台發聲否認，強調從未下令逮捕或控制拘留國會議員，國家情報院也表示，在短暫戒嚴期間未採取任何逮捕政治人物的相關行動。根據《韓聯社》報導，韓東勳透露據可靠的消息來源指出，尹錫悅在宣布戒嚴當天，曾指示其高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄，以「反國家勢力」的名義，抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。不過，對於下令抓捕政治人士的指控，尹錫悅總統辦公室今日中午發聲明否認，強調從未下令逮人，國家情報院院長趙泰勇也表示，在戒嚴期間沒有採取任何逮捕政治人物的相關行動。韓東勳曾主張反對彈劾，但在他透露尹錫悅下令抓捕政治人士後態度轉變，認為必須盡快將尹錫悅停職。而尹錫悅辦公室發聲否認，加上傳出邀約韓東勳至官邸會談，顯示尹錫悅陣營仍然對於彈劾採取防禦姿態，似乎也無意主動辭職下台。另外，國家情報院第1次長洪壯源曾聲稱確實收到尹錫悅下令逮捕政治人士的指示，但國家情報院替洪壯源澄清說只是「誤傳」，還一度傳出洪壯源自行請辭，十分混亂讓外界有如霧裡看花。