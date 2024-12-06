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▲中山美穗今年3月上節目時，狀態似乎急速老化，臉部明顯浮腫。（圖／翻攝自X）

▲中山美穗今日原本還要舉行音樂會，宣布取消後就傳出死訊。（圖／中山美穗IG）

日本知名演員、歌手中山美穗今（6）日驚爆過世，享年54歲。中山美穗過去有「日本第一美女」的封號，靠經典電影《情書》紅遍亞洲，但她近年似乎狀態不佳，3月上一檔綜藝節目時，54歲的中山美穗看起來急速老化，浮腫的臉布滿皺紋，被懷疑是健康狀況出問題。目前不確定中山美穗的死因為何，只知她陳屍在東京澀谷區的家中。日本NHK報導，中山美穗今日上午被警方發現陳屍澀谷家中，消息曝光震驚世人。其實，中山美穗今年3月現身綜藝節目時，就有粉絲懷疑她身體出狀況，因為才54歲的中山美穗，在節目上看起來浮腫嚴重，臉部皺紋比同齡人還多，已經找不到當年「日本第一美女」的風采。不過中山美穗為了上節目依舊打扮得很精緻，一頭金色捲髮搭配珍珠項鍊，貴氣逼人。1985年就出道的中山美穗，是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一，在歌手與演員的領域中皆取得可觀成就，1995年中山美穗出演電影《情書》，更獲得第20屆日本報知電影獎最優秀女主角賞，及第38屆日本電影藍絲帶女主角賞。同年也憑藉電視劇《全為了你》獲得第4屆日劇學院賞最佳女主角，精湛的演技備受肯定。如今中山美穗死訊曝光讓大批粉絲震驚不已，甚至有人發文直呼「不敢相信」。而中山美穗和前夫辻仁成在2002年結婚2014年離婚，兩人育有1子，離婚後兒子跟著前夫生活，目前應該20歲了，外界都在等待家屬出來回應中山美穗的死訊。中山美穗小檔案1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：《比世界上任何人》電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》《兩千年之戀》