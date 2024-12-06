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日本女星中山美穗今（6）被發現在東京澀谷家中浴室死亡，根據日媒《NHK》報導，一切正在調查中，而中山美穗曾和工藤靜香、淺香唯以及南野洋子被譽為「四大偶像天后」，後來和歌手辻仁成結婚，卻傳出和涉谷慶一郎出軌，醜聞讓她的形象跌落谷底。1985年以偶像身分出道的中山美穗，在當時和工藤靜香、淺香唯以及南野洋子被譽為四大偶像天后，剛出道時演過《我的媽媽是偶像》、《戀愛的季節》、《信長》等電視劇，1995年演出電影《情書》獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角，1998年與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》，獲得第19回日劇學院賞最佳女主角，妹妹中山忍也是演員。雖是人氣偶像，但中山美穗的感情相當坎坷，她在2002年和作家辻仁成結婚，育有1子，夫妻倆定居巴黎後她就淡出演藝圈，不過在2014年時，她曾被拍到和歌手涉谷慶一郎當街擁吻，還夜宿男方家，後來也離婚，醜聞讓她的形象一落千丈還被冠上「拋夫棄子」的罵名。後來中山美穗姑且就和涉谷慶一郎同居，只是戀愛的感覺稍縱即逝，馬上傳出遭到酒醉的涉谷慶一郎當街踹肚，起初她出面反駁，但後來仍不敵地獄般的日子，兩人協議分手。